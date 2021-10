Conclusa la statua del calciatore Paolo Rossi realizzata dalla scultrice Elisa Morucci. Le foto

Nata a Firenze, Elisa Morucci svolge la sua attività artistica tra Firenze , Pietrasanta e Greve in Chianti. Consegue il titolo di Maestro d’Arte e successivamente si laurea in Storia dell’Arte e Filosofia alla Università di Firenze. L’ultima tappa della sua formazione artistica è l’Accademia di belle Arti di Carrara. Le sue opere sono conservate in collezioni museali italiane e internazionali come il Musèe d’Art et d’Archeologie di Antananarivo e il Parco d’Iselo, entrambi in Madagascar. L’artista lavora su un interessante substrato di matrice alchemica, con rinvii e citazioni di stilemi di antiche civiltà, nel colloquio con l’invisibile. Qui sotto, un video dedicato alle sue opere-

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis