Concluso lo studio sul mistero del tesoro di Rosemarkie. Ha 3000 anni. Chi lo seppellì? Si è conservata la confezione di corde di tiglio e di felce

Un deposito accurato, un segreto custodito e mai più recuperato. Cosa accadde davvero alla comunità dell’Età del bronzo che lo seppellì?

A Rosemarkie, piccolo villaggio affacciato sul Moray Firth, nelle Highlands scozzesi, gli archeologi hanno portato alla luce un tesoro che sembra sospeso tra due mondi: quello della vita quotidiana di una comunità dell’Età del bronzo e quello delle domande senza risposta che il tempo ci restituisce.

Nove ornamenti di bronzo – sei braccialetti, un complesso anello decorato con 37 cerchi più piccoli, frammenti di altri oggetti raffinati – sono emersi dal terreno come una sorta di messaggio lasciato a metà, accuratamente sepolti, ma mai recuperati. La notizia è stata da queste ore dalla Bbc.

I due oggetti che vediamo nella foto sono braccialetti, sepolti dopo il conezionamento.

Un terreno che consente di conservare

Felci, tiglio e il miracolo delle fibre sopravvissute

Ciò che rende il tesoro straordinario non è soltanto la bellezza dei manufatti, ma la presenza dei materiali organici che li avvolgevano. I bracciali furono legati e protetti con corde realizzate dalla corteccia interna di tiglio e da fronde di felce: involucri fragili, che la terra e il clima hanno conservato per tremila anni.

Per Rachel Buckley, della Guard Archaeology, la scoperta è unica: “La vera meraviglia non è solo nella metallurgia, ma nel ritrovamento di vegetazione ancora aderente ai gioielli. È la conferma che quei beni erano stati ordinatamente impacchettati, forse per un ritorno che non avvenne mai”.

La comunità che seppellì i suoi gioielli

Un villaggio tra tradizione e mistero

Il sito di Rosemarkie racconta la vita di una piccola comunità che, per seicento anni, costruì e ricostruì case circolari sul medesimo terreno. Non erano presenti tutte insieme: piuttosto, generazioni successive le occuparono in tempi diversi, lasciando tracce di continuità familiare.

In una delle strutture sono stati ritrovati frammenti di stampi per armi e utensili: una spada, una punta di lancia, una falce. Segno che quella gente non solo possedeva beni preziosi, ma conosceva e praticava l’arte della fusione e della rifusione dei metalli.

Perché non tornarono?

La sepoltura temporanea e l’assenza di ritorno

Gli studiosi ipotizzano che il tesoro fosse stato nascosto per poco tempo. Forse un momento di pericolo, forse un rituale. La fossa, scavata appena quanto bastava, fu richiusa rapidamente. Ma nessuno tornò a dissotterrare gli oggetti.

Perché? Era stata abbandonata solo la ricchezza o l’intero villaggio? Una crisi, una migrazione, un evento imprevisto? O, al contrario, il deposito aveva un valore simbolico, un dono agli dei che non si poteva più recuperare? Da ciò che si può evincere, l’accurato confezionamento con corde ed edera potrebbe indurre a pensare che si trattasse di una sorta di teporaneo “deposito di valori” forse legato a un nucleo familiare. La superficialità del deposito stesso potrebbe indurre a pensare che esso fosse facilmente recuperabile dai proprietari, in blocco, grazie alle corde del confezionamento. Il bronzo conservava valore e, in alcuni casi, era spendibile come un metallo semi-pregiato.

Confronti e differenze

Tesori spezzati, riciclati o dimenticati

Il tesoro di Rosemarkie si distingue da altri rinvenuti in Scozia e in Gran Bretagna. In molti casi, infatti, si trattava di cumuli di oggetti rotti, destinati al riuso, oppure di depositi gettati nelle paludi come offerte. Qui, invece, tutto appare ordinato, intero, custodito. Un gesto di cura, più che di scarto.

La sensazione è che questo piccolo scrigno sepolto nel terreno fosse vigilato, quasi sacralizzato, almeno per un certo tempo.

Il filo invisibile della memoria

Dal bronzo al presente: 3.000 anni di attesa

Gli scavi, condotti in vista della costruzione di nuove abitazioni, hanno permesso di recuperare il tesoro e di sottoporlo ad analisi di laboratorio, grazie alla collaborazione tra Guard Archaeology e lo Scottish Conservation Studio.

Ora, con la pubblicazione dei risultati, si apre una nuova pagina nello studio delle Highlands preistoriche.