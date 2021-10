Concorso nazionale Roberto Gavioli per documentari su industria e lavoro

Anche quest’anno si terrà il Concorso nazionale Roberto Gavioli, per documentari sul mondo dell’industria e del lavoro. Il concorso è rivolto a filmmaker, amatoriali e professionisti, senza limiti di età. Tema specifico del Concorso è la rappresentazione del mondo dell’industria e del lavoro. La data di scadenza per la consegna dei lavori è il 29 ottobre 2021. Iscrizione gratuita.

Il concorso, giunto alla 14a edizione, è promosso dal Musil Brescia – Sistema Museale dell’Industria e del Lavoro di Brescia, in collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Cineteca Bologna , AlbatrosFilm, Banca Santa Giulia e con l’adesione dell’Aici Italia.

Per info: +39 030 3750663 / [email protected] / www.musilbrescia.it/concorso_gavioli/

