Conduttrice tv di programmi sportivi lascia lo schermo e cerca oggetti antichi con metal detector. Per salvarli

Helen Marie Chamberlain (1967) conduttrice televisiva inglese, molto nota in Gran Bretagna per essere stata conduttrice, per 22 anni, del programma calcistico Soccer AM su Sky Sports è un’abile ricercatrice di “tesori” con metal detector e ha aumentato la propria attività in questo settore dal 2017, quando ha lasciato gli impegni televisivi per ritirarsi nella propria casa di campagna.

La conduttrice, appassionata di cavalli, vegetariana e inclinata alla vita in campagna, ama, come tanti altri britannici, andare a caccia, nei campi, di antiche monete e altri piccoli oggetti metallici. La ricerca svolta con rilevatori elettronici, in Gran Bretagna, è consentita, se non incentivata – in aree non archeologiche – dal governo.



Gli inglesi ritengono che, rispettando alcune regole, queste indagini – che si svolgono soprattutto in campi agricoli sconvolti stratigraficamente dal passaggio di trattori e aratri, sia utile per recuperare materiali che, altrimenti, andrebbero distrutti. Non è così in Italia dove una serie di leggi che creano, come avviene spesso nel nostro Paese, un pericoloso intrico la ricerca è, di fatto, proibita o fortemente limitata pur in campi privati e non vincolati.

I britannici hanno, anche in questo settore, leggi molto chiare e di semplice lettura. Gli oggetti possono essere cercati in aree che non siano coperte dai vincoli archeologici. Il cercatore deve chiedere il permesso di ricerca al proprietario di terreno. Nel caso del ritrovamento di oggetti antichi o di rilievo il cercatore deve segnalare il ritrovamento al coroner. Un’apposita commissione valuta se il reperto sia da considerare un tesoro. In questo caso gli enti pubblici hanno diritto di prelazione rispetto all’oggetto stesso, che può essere acquistato dall’ente pubblico a prezzi di mercato. Il ricavato della vendita viene diviso tra il cercatore e il proprietario del campo. In caso contrario l’oggetto può essere conservato o venduto privatamente dal cercatore e dal proprietario del fondo agricolo.

Helen Marie Chamberlain non è evidentemente interessata al possibile contenuto economico di questa ricerca ma, come molti connazionali, svolge l’attività di detecting per pura passione.

In Gran Bretagna vengono anche svolte campagne di collettive di ricerca che hanno la finalità di raccogliere oggetti, che, venduti, possano sostenere iniziative di beneficenza.