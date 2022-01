Contemporanea. L’alfabeto gestuale diviene danza. Le nuove frontiere dei performer indicate a Merano

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

Continuano le iniziative proposte da Kunst Meran | Merano Arte nell’ambito della mostra THE POETRY OF TRANSLATION curata da Judith Waldmann. Oltre a visite guidate e attività didattiche, sono proposti anche tre eventi collaterali: dopo il concerto di Alessandro Bosetti a novembre e l’artist talk con Francesca Grill in occasione della Giornata del Contemporaneo, sabato 15 gennaio sará la volta del collettivo Kinkaleri con la performance Everyone Gets Lighter | All!.

Negli ultimi anni Kinkaleri ha sviluppato un progetto sul linguaggio dal titolo All!strutturando percorsi fisici, verbali, visivi, sonori, mirati allo sviluppo di un pensiero nella totale libertà espressiva. Alla base di questa ricerca c’è l’invenzione del codiceK, un alfabeto gestuale che permette di trascrivere il simbolo alfabetico direttamente sul proprio corpo, in continua dinamica nello spazio e nel tempo; una pratica coreografica dove una griglia rigida di traduzione tra alfabeto e gesto spalanca un luogo di libertà individuale sviluppando tutte le funzioni di un corpo compreso in un movimento. Una pura invenzione per far assumere a qualsiasi performer la scrittura come dato compositivo da interpretare qui e ora, adottando un codice/linguaggio che nella sua applicazione calligrafica ha la possibilità di divenire altro, travalicando la parola stessa e ridefinendo l’idea di coreografia.

Everyone Gets Lighter è una performance sulla trasmissione dell’alfabeto gestuale che dall’atto divulgativo diviene danza; in un dispositivo saranno presentati da un perfomer tutti gli elementi costitutivi del codice, fornendo al pubblico le possibili applicazioni che coinvolgono il corpo nella sua potenzialità comunicativa e coreografica. La performance si propone di essere allo stesso tempo soggetto di pratica e di contemplazione.

Progetto, realizzazione: Kinkaleri

Con: Marco Mazzoni

A cura di: Massimo Conti

Produzione: Kinkaleri – 2013

Con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura – settore spettacolo Regione Toscana

Durata: 25′

Info e prenotazioni: [email protected] I 0473 212643 (Le prenotazioni saranno accettate anche a ridosso dell’iniziativa, fino a esaurimento posti).

Per partecipare è richiesta la “certificazione verde rinforzata”.

THE POETRY OF TRANSLATION

A cura di: Judith Waldmann

Artisti: Amelia Etlinger, Anna Esposito, Annika Kahrs, Anri Sala, Augusto De Campos, Babi Badalov, Ben Vautier, Carla Accardi, Cerith Wyn Evans, Christine Sun Kim & Thomas Mader, Elisabetta Gut, Ettore Favini, Franco Marini, Franz Pichler, Freundeskreis, Jorel Heid & Alexandra Griess, Heinz Gappmayr, Irma Blank, Johann Georg Hettinger, Jorinde Voigt, Kader Attia, Katja Aufleger, Ketty La Rocca, Kinkaleri, Lawrence Abu Hamdan, Lawrence Weiner, Leander Schwazer, Lena Iglisonis, Lenora De Barros, Lucia Marcucci, Maria Stockner, Marilla Battilana, Michele Galluzzo & Franziska Weitgruber, Mirella Bentivoglio, Otto Neurath, Siggi Hofer, Slavs and Tatars, Tomaso Binga.

Assistente alla curatela: Anna Zinelli

Durata della mostra:13.11.2021 – 13.02.2022

Sede: Kunst Meran Merano Arte | Via Portici 163, 39012 Merano

Sede aggiuntiva: Ospedale di Merano

Orari: martedì-sabato: 10-18. Domenica e festivi: 11-18

Informazioni: [email protected] | www.kunstmeranoarte.org

Ufficio Stampa:

Irene Guzman | [email protected] | Tel. + 39 349 1250956

Anna Zinelli | [email protected] | Tel. + 39 0473 212643 |