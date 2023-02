Cosa festeggiavano gli antenati romani in queste ore di febbraio? La risposta nelle foto e nell’articolo

· Nella seconda decade di Febbraio a Pompei si celebravano i Fornacalia. I festeggiamenti consistevano in un sacrificio alla dea Fornace (Fornax), durante il quale le si offriva della mola salsa – farro abbrustolito cosparso di sale, usato nei sacrifici romani. – scrive il Parco archeologico di Pompei — A testimonianza della centralità e dell’importanza nella vita pompeiana sono stati rinvenuti più di 30 forni, alcuni ancora molto ben conservati, come quello di Popidio Prisco. I Fornacalia erano una festa della religione romana dedicata ai forni per cuocere il pane, la cui dea Fornace era custode del buon funzionamento del forno per il pane. Il culto fu introdotto da Numa Pompilio. I Fornacalia probabilmente duravano nove giorni, come altre celebrazioni romane, quindi avrebbero potuto iniziare alle Nonae di febbraio, mentre si sa per certo che terminavano in coincidenza dei Quirinalia, il 17 del mese.

