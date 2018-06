Cosa succede se si toglie la vernice a un quadro ad olio? Il video

La galleria italiana della collezione Clowe Indianapolis Museum of Art, negli Stati Uniti, tende, come altri musei a portare alla luce quelle opere di salvaguardia e manutenzione che si svolgono normalmente nei laboratori chiusi o, comunque, dietro le quinte. L’intervento a “porte aperte” rompe la staticità espositiva e diviene un momento culturale aggiuntivo. Indianapolis mostra una propria restauratrice che lavora al ritratto di una donna, un bel dipinto attribuito a Jacopo Zucchi. Questo ritratto, realizzato ad olio, su tela ha subito numerosi danni in passato e, sebbene precedentemente restaurato in diverse occasioni, è stato considerato inadatto per l’esposizione a causa delle sue condizioni. La vernice finale stata è stata accuratamente rimossa. Dopo il restauro delle parti sulle quali, nel passato, si era intervenuto grossolanamente, si apporrà altra vernice finale, indispensabile per dar forza al colore e uniformare le parti, in direzione di una percezione reale della figura. La vernice finale ha anche la funzione di preservare il film pittorico dagli agenti esterni. I visitatori possono fermarsi e guardare come Fiona Beckett lavora a questo dipinto italiano.