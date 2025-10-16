Cosa troveresti se tu potessi scavare ai piedi di un castello? Ci hanno provato gli archeologi. Ed ecco cos’hanno scoperto

Cosa troveresti se tu cercassi ai piedi di un castello? A Salgótarján, nel nord dell’Ungheria, ai confini con la Slovacchia, ogni pietra e ogni zolla di terra raccontano secoli di storia. Il castello di Salgó, costruito su una collina vulcanica che domina la valle del fiume Salgó, rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi della regione di Nógrád. Questa fortezza, simbolo della città e del territorio circostante, non era solo presidio militare ma centro di controllo strategico sulle vie di comunicazione che collegavano l’Ungheria settentrionale alle regioni confinanti.

Gli archeologi del Dornyay Béla Múzeum, con l’ausilio delle indagini LiDAR e delle ricognizioni sul terreno, hanno aperto sonde di scavo ai piedi della collina, scoprendo un mosaico di reperti che attraversa i millenni. Tra i ritrovamenti emergono ceramiche decorate, alcune risalenti all’Età del Bronzo e del Ferro, altre chiaramente medievali, frammenti che raccontano la vita quotidiana, dai pasti alle conservazioni, e mostrano la varietà di stili e tecniche artigianali. Sono emersi anche proiettili in piombo, destinati probabilmente alle balestre, e sfere di pietra da fionda, che suggeriscono schermaglie e strategie difensive, oltre a un pozzo profondo pieno di oggetti eterogenei e cumuli di pietre frantumate la cui funzione rimane misteriosa.

Costruito nel XIII secolo dalla famiglia Kacsics, il castello di Salgó dominava un paesaggio ricco di boschi, colline e vie di transito strategiche. Non era solo un presidio militare: la collina e i suoi piedi erano luogo di attività quotidiane, insediamenti temporanei e permanenti, commercio e difesa. L’assedio del 1593, durante le guerre contro l’espansione ottomana, segnò probabilmente la fine della sua funzione difensiva, confermata dall’assenza di reperti posteriori.

Gli scavi, condotti con cura metodologica e con il supporto delle tecnologie moderne, permettono oggi di immaginare scene di vita ai piedi del castello: artigiani che modellano ceramiche, giovani soldati che esercitano con balestre e fionde, comunità che coltiva e commercia sotto la protezione della fortezza. La varietà e la stratificazione dei reperti raccontano di una continuità di vita, dall’epoca preistorica all’abbandono del XVI secolo, restituendo la memoria di conflitti, attività quotidiana e organizzazione sociale.

Ai piedi del castello di Salgó, quindi, non troviamo solo frammenti di ceramiche o pietre smosse, ma tracce tangibili di vite passate, comunità che hanno abitato, difeso e trasformato il territorio. Ogni reperto diventa una finestra sul passato, ogni frammento una storia da leggere, e insieme ci raccontano di un luogo che, pur oggi silenzioso, conserva l’eco di secoli di vita umana, militare e civile, un mosaico di esperienze che ha plasmato la memoria di Salgótarján e della regione di Nógrád, nel nord dell’Ungheria.