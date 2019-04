Cosa vuol dire “fare le fiche” o “far le fighe”. Il gesto della Divina Commedia

Condividi 324 Condivisioni

Far le fiche o far le fighe è un gesto volgare caduto in disuso, ma ampiamente citato nella letteratura, con particolare frequenza in Rabelais e nelle opere di natura burlesca, grottesca o comica, ma pure in opere di registro alto, come nella Divina Commedia. Il gesto consiste nel chiudere a pugno la mano, inserendo il pollice tra indice e medio. In questo modo si rappresenta l’organo sessuale femminile – la fica o figa, nel gergo volgare – che viene posseduto dal pene rappresentato dal pollice. Esso è un gesto di sopraffazione, come sopraffazione era intesa, un tempo il rapporto erotico tra uomo e donna.

Il maschio dominante si riferisce in questo modo alla potenza del suo pene e della sua figura, lanciando un messaggio di dominio territoriale. Quel segno è oggi sostituito dal pugno chiuso e dall’innalzamento del medio che simula il pene in erezione. E’ un gesto d’insulto, come l’esibizione dei genitali, in quanto tende a raffigurare un soggetto attivo che sottomette sessualmente un soggetto passivo. Oggi, in italiano, si usa, al contempo, la frase “va’ a fan culo” o “incùlati” con tutta una serie di varianti e di italianizzazione di termini dialettali, legate alla sfera dell’omosessualità. La mano conchiusa in questo modo assumeva anche un valore di scongiuro contro il Caso e il Destino, mostrando il soggetto gioiosamente armato – come dimostra l’iconografia – a sostenere ogni prova, con baldanza e con il sorriso sulle labbra.





Al fin delle sue parole il ladro

le mani alzò con amendue le fiche,

gridando: “Togli, Dio, ch’a te le squadro!”

(Dante Alighieri, Divina Commedia, XXV canto dell’Inferno)

