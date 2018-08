Cos’è esposto al museo dell’eros, ad Amsterdam? Un viaggio dalle sensazioni forti. Il video

+1 WhatsApp 11 Condivisioni

Il museo della sessualità umana si trova nel punto più frequentato di Amsterdam, in via Damrak, proprio di fronte alla Stazione Centrale. si tratta più di uno spazio espositivo di materiali eterogenei, che puntano più a destare curiosità che a creare un percorso di senso. Comunque sia il Sex Museum cerca di combinare la ricca collezione di manufatti con gli elementi del parco delle attrazioni. Il nome completo di questo spazio espositivo è Sex Museum – “The temple of Venus”. Non tutti – diciamo – sono capolavori ma, in un’epoca pop, il kitsch è una forma di linguaggio di massa che può sedurre divertendo. Alla porta, Venere attende il visitatore. Poco più in là, le figure in cera a grandezza naturale di Mata Hari – con i suoi partner maschili – e di Marilyn Monroe, con la gonna sollevata da un getto d’aria.

