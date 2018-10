Cos’è il vandalismo meditato? Tra iconolatria e iconoclastia contemporanea. Il video

L’arte figurativa non è considerata possibile, oggi, poichè dà un’immagine del passato: ma chi sente fortemente l’attrazione per la figurazione e intende rendere il trauma della modernità e dell’iconoclastia, ricorre al cosidetto vandalismo meditato, cioè a una realizzazione della figura e alla sua parziale cancellazione attraverso un intervento di violenza iconoclasta. In questo video osserviamo le opere di Gen Atem e di Miriam Bossard nella mostra “Meditated Vandalism”.

Gen Atem è considerato un pioniere del movimento europeo di Urban Art. Dopo l’era dei graffiti newyorkesi degli anni ’80, ha studiato e praticato la filosofia e la calligrafia orientale in un monastero buddista e nel 1999 ha ricevuto la consacrazione al sacerdote Zen. Miriam Bossard vede il suo lavoro artistico nella tradizione del collage classico. L’equilibrio tra l’impressione grafica e la poesia astratta caratterizza il suo lavoro. Negli anni ’80 e ’90, entrambi vivevano a New York: Gen Atem si esibiva con il suo mentore, l’artista Rammellzee, in spettacoli underground e mostre, mentre Miriam Bossard completava i suoi studi di Belle Arti lì con un diploma di master. Dal 2008 la coppia di artisti ha collaborato e realizzato mostre a New York, Zurigo, Bregenz, Istanbul e Tokyo.

