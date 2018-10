Cos’è la “Camera della pioggia” nell’arte contemporanea? La magia dell’acqua che non bagna. Il video

+1 WhatsApp 15 Condivisioni

Dopo la sua anteprima al Barbican Centre di Londra nell’ottobre 2012, la Rain Room di Random International fu installata con successo al Museum of Modern Art di New York. Rain Room. la camera della pioggia, è un ambiente immervivo – be’ non poteva non esserlo – è un’area di caduta dell’acqua che si ferma ovunque venga rilevato un corpo umano. Così, Rain Room offre ai visitatori l’esperienza di agire sulla caduta. “Il lavoro invita i visitatori ad esplorare i ruoli che la scienza, la tecnologia e l’ingegno umano possono svolgere per stabilizzare il nostro ambiente.Usando la tecnologia digitale, Rain Room crea un acquazzone attentamente scoreografico, incoraggiando allo stesso tempo le persone a diventare artisti su un palcoscenico inaspettato e creando un intimo atmosfera di contemplazione. ” I fondatori di Random International sono Stuart Wood, Florian Ortkrass e Hannes Koch.

La Rain Room di Random International si rivela molto divertente per i visitatori, ma è anche un’installazione dotata di una notevole complessità. Essa è composta da piastrelle stampate ad iniezione, elettrovalvole, regolatori di pressione, telecamere traccianti 3D, telai in legno, travi in ​​acciaio, un sistema di gestione idraulico e un pavimento dotato di griglie, che consentono lo scorrimento dell’acqua. Il sistema è controllato da un software personalizzato. Random International è nota per la sua arte contemporanea basata sul digitale. Lo studio londinese crea opere d’arte e installazioni che esplorano il comportamento umano e l’interazione.