Cos’è la tape art? Ecco le illusioni ottiche ottenute utilizzando il nastro adesivo. Tecnica e video

Molto orientata alla ricerca spasmodica di nuovi materiali e di effetti sorprendenti, l’arte contemporanea esplora ogni possibilità, in mille direzioni, poichè il mercato, fondamentalmente, promuove più un’idea che abbia ricadute formali sull’industria e sul design – quindi un’invenzione o una scoperta, come avviene nella scienza e nella tecnologia – che una ricerca interiore o visioni del mondo. Be’, una visione labirintica e deformata del mondo – forse eco del nostro caos – viene offerta dalle illusioni ottiche elaborate dall’artista Darel Carey che si esprime attraverso la Tape art. La Tape art è una tecnica – che chiaramente influisce anche sulle scelte stilistiche – nella quale si utilizzano quasi esclusivamente nastri adesivi. Un precedente esiste. Ed è lontano. Corde sporche di colore venivano tirate dai quadraturisti per creare soffitti e architetture in tromp l’oeil. Altre corde servivano a creare prospettive coerenti anche nella pittura di figura e da cavalletto. Corde servivano per creare anamorfosi e prospettive accelerate. Bello il filmato realizzato dai nostri colleghi francesi di Art in the city

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,