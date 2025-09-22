Cos’è l’oggetto misterioso trovato ora in un campo? Che funzione aveva? Ha più o meno di 2000 anni?

Immaginate di camminare in un campo tranquillo del Norfolk, il vento leggero che muove l’erba, e di notare un piccolo bagliore metallico tra fili d’erba. Lo raccogliete e vi accorgete che non è un semplice pezzo di metallo: è una spilla, una fibula dell’età del ferro, finemente lavorata, dorata e argentea. Lo sguardo cade immediatamente sul suo becco ricurvo e sulle modanature lungo il corpo: un piccolo oggetto, certo, ma capace di raccontare molto più di quanto la sua dimensione lasci intendere.

La fibula: non solo ornamento

Un dispositivo antico, che fissava e decorava i vestiti

La fibula, conosciuta oggi come spilla tipo Birdlip, era un oggetto dalle molteplici funzioni. Non solo ornava, ma serviva a fissare tuniche e mantelli, impedendo che scivolassero o si aprissero. In un’epoca senza bottoni o cerniere, questa funzione era essenziale: l’indumento restava al suo posto, e al contempo il proprietario mostrava il proprio rango attraverso materiali preziosi e lavorazioni elaborate. L’argento dorato, la precisione delle modanature e le sfere decorative alla base non erano casuali: erano simboli di ricchezza e potere, visibili a chiunque osservasse.

Un mondo lontano ma vibrante

Colore e luce nell’Inghilterra preromana

La spilla, lunga appena 51 millimetri, risale probabilmente tra il 30 a.C. e il 60 d.C., poco prima o durante la prima occupazione romana della Britannia. La sua scoperta a Carleton Rode, vicino ad Attleborough, ci riporta in un mondo lontano, dove i colori, i metalli e i dettagli brillanti erano strumenti per dichiarare status e appartenenza tribale. Gli Iceni, tribù dell’East Anglia famosa per la regina Boudicca, erano noti per mostrare ricchezza e potere attraverso piccoli oggetti portatili, e questa fibula ne è un esempio chiaro: un segno silenzioso ma evidente di importanza sociale.

Rarità e artigianalità

Ogni dettaglio racconta la maestria dell’epoca

Questo tipo di fibula è chiamato Birdlip perché il primo esemplare fu rinvenuto a Birdlip, vicino a Gloucester. Nel Norfolk ne sono state trovate solo diciassette, rendendole reperti piuttosto rari. Ogni dettaglio – la cresta lungo il corpo, il becco ricurvo, le sfere decorative – non solo indica maestria artigianale, ma racconta anche la cura con cui i fabbri e gli orafi Iceni realizzavano i loro oggetti. L’oro e l’argento riflettevano la luce del sole, creando giochi di colore che rendevano la fibula non solo pratica, ma anche spettacolare e visibile da lontano.

Tra praticità e simbolismo

Quando il bello e l’utile si incontrano

Questa spilla non era soltanto un fermaglio: era un oggetto comunicativo. Chi la indossava mostrava non solo il proprio rango, ma anche la capacità di accedere a risorse preziose e di comprendere il linguaggio estetico dell’epoca. In un contesto dove i segni di prestigio erano legati a oggetti portatili, ogni fibula era un piccolo manifesto sociale.

Domande che attraversano i secoli

Che storia ci racconta questo frammento di metallo?

Quando osserviamo oggi questa spilla, ci poniamo molte domande: chi la possedeva? Perché l’aveva scelta? Era un dono, un cimelio familiare o un simbolo di appartenenza tribale? E come mai, nonostante la distanza di oltre duemila anni, questo piccolo oggetto riesce ancora a parlare così chiaramente di un mondo lontano e dei suoi abitanti? La fibula Birdlip ci invita a riflettere sulla continuità dell’umanità: anche il più piccolo oggetto antico può contenere storie di potere, bellezza e vita quotidiana.