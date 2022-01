Cos’è quella buca? E da dove vengono bicchieri e fiches? Interrogativi dagli scavi che sondano il III secolo d. C.

Nella non lontana sepoltura, “a parte i resti umani – afferma Olena Vasylko, direttore del Dipartimento di architettura e sviluppo urbano dell’amministrazione statale regionale di Lviv – gli archeologi hanno trovato frammenti di due coppe di vetro, che non hanno eguali in Ucraina. Inoltre sono stati trovati frammenti di un cimiero corneo a tre strati, un fermaglio (fibula) in bronzo, parte di una scatola di legno rivestita in lastre di bronzo con chiodi decorativi e mezzo gettone in pasta di vetro bianca. Questi gettoni sono stati utilizzati per i giochi da tavolo romani “. Un nemico dei Romani, quindi, di cultura germanica romanizzata?

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis