Così vengono trovate monete antiche con il metal detector. Ma ricordatevi che a volte è proibito. Il video

Per quanto non sia impossibile impedire che un gruppo di simpatici giovanotti passi il proprio tempo in questo modo carino, facendo oscillare il metal detector sul terreno, la legge italiana elastica e restrittiva ad un tempo, potrebbe creare problemi, cosa che non avviene negli altri Paesi, anche europei. Di fatto tutto ciò che sta nel terreno è di proprietà dello Stato italiano. Se il gruppetto si dovesse imbattere in qualche solerte funzionario, costui potrebbe applicare gli effetti di una serie di leggi e norme, tra cui scavo abusivo, furto ai danni dello Stato. A rigor di legge non si potrebbe scavare senza essere autorizzati. Pertanto i metal detector andrebbero utilizzati solo per trovare il materiale in superficie, che poi dovrebbe essere consegnato comunque allo Stato, dal quale è possibile ricevere una ricompensa. Insomma. In Italia è tutto è impossibile. Salvo poi che vengono messe in vendita gigantesche statue ellenistiche. Il consiglio? Rivolgetevi a club che abbiano già affrontato il problema, in gruppo.