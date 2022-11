Cratere di ceramica campana del IV secolo all’asta on line. Le quotazioni, le fotografie

Un cratere a bocca larga a forma di campana rovesciata – datato IV secolo a. C. e oggetto del test di termoluminescenza – è in vendita queste ore, on line, sul sito Catawiki. Proveniente originariamente dall’Italia Meridionale, il pezzo fu registrato in una collezione inglese. Il cratere è decorato con smalti neri e scene a figure rosse. La pittura vascolare campana è uno dei cinque stili regionali della pittura vascolare a figure rosse dell’Italia meridionale. Forma una stretta comunità stilistica con la pittura vascolare pugliese. L’opera è in vendita in queste ore sul sito Catawiki . Per vedere tutte le foto e leggere tutte le informazioni potete CLICCARE QUI

