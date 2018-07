Cristina Cordova, come nascono le sue sculture di corpi. Le procedure. Il video

Cristina Córdova (1976) è una scultrice americana di origine portoricana che lavora e vive a Penland, nel North Carolina. Di rilievo è la sua ricerca condotta sulla figura umana che approda poi a sculture-allestimento, di diverse texture e colori, che rendono questo linguaggio perfettamente in linea con la figurazione contemporanea di più alto livello.

Córdova è nata a Boston, nel Massachusetts, mentre i suoi genitori completavano gli studi in medicina all’Università di Harvard. Sono tornati a Porto Rico quando Cristina aveva 6 mesi. La futura scultrice è cresciuta osservando con ammirazione e assumendo, in sè, nella memoria più profonda, l’iconografia ricca e stratificata della chiesa cattolica, che ispira il suo lavoro e la sua visione del mondo.

Córdova stava diventando ingegnere, quando si rese conto che quella professione non era per lei. Passò alla scuola d’arte, dove poté dedicarsi al suo interesse per la ceramica.

La figura umana è la chiave del suo lavoro che è stata descritto come mosso da “una forza irresistibile di realismo magico”.