Cubo Ape, soluzioni per il Luxury Interior Design. La convergenza di arte, design e architettura

CUBO A.P.E. è la divisione di costruzioni prospettiche architettoniche specializzata nella realizzazione di idee creative pensate per la casa, i ristoranti, gli hotel, gli store, i luoghi dell’abitare e dell’accoglienza. In questo momento particolare – nel quale, a causa delle emergenze che si sono susseguite abbiamo compreso profondamente cosa significhi abitare – divengono pressanti e ineludibili le soluzioni volte al benessere, al comfort, al ‘leisure’. L’abitare assume un significato di altissima valenza e richiede un habitat confortevole e accogliente, che risponda a molteplici esigenze. Affrontare la progettazione da più punti di vista, convergenti, è pertanto vincente, ai fini del risultato.

Per questo lo staff milanese è composto da figure professionali esperte nei settori dell’arte, del design e dell’architettura, in grado di cogliere l’anima di ogni progetto della committenza e di tradurla in un linguaggio unico ed inusuale. “Il risultato sono arredi e contenuti di altissima qualità, creati su misura, senza mai perdere di vista le esigenze del cliente”.

Le best practices di studio CUBO A.P.E. si articolano tra settori dell’arredamento, delle operazioni immobiliari e dei componenti per edilizia ed architettura. Lo studio ha sede in District Brera – a Milano – e si occupa di progettazione, lavorando per clienti che operano a livello nazionale ed internazionale. “Sempre in viaggio ed amanti dell’arte e della cultura, ci proponiamo come partner strategico, progettando spazi per i nostri committenti, attraverso un servizio multidisciplinare, dai quali sono supportati in ogni fase. Creiamo un abitare disegnato su misura – dice Roberto Papini, amministratore della società, creativo e critico d’arte – Attraverso la professionalità, la competenza e la cura di ogni singolo dettaglio, studiato con maestria, creiamo soluzioni specifiche per ogni esigenza personale, facendo vivere l’abitare come un’esperienza unica, nella quale arte, cultura e benessere si fondono, generando spazi esclusivi ed unici. Progettiamo con rendering, facendo così vedere, sognare ed immaginare quello che ancora non c’è. I nostri rendering foto-realistici e le nostre animazioni 3D, realizzati dai nostri architetti, sono strumenti di comunicazione progettati in esclusiva per il nostro target. Ogni singola proposta rende visibile il messaggio di uno spazio esclusivo e personalizzato, che sorprende e che resta nella memoria”.

“Attraverso il potere delle immagini e visualizzando nuove idee per abitare, catturiamo l’attenzione e l’ immaginazione. – prosegue Roberto Papini – Presentiamo i nostri prodotti prima di averli realizzati, riducendo gli investimenti iniziali per lo sviluppo del prodotto stesso e abbattiamo drasticamente il time to market. Per comunicare non sempre è necessario avere il prodotto. I rendering foto-realistici, le animazioni 3D permettono di presentare quello che ancora non c’è. Advanced Project Engineering. Offriamo al cliente il know how

appassionato e specifico nel settore dell’arte, dell’architettura e del design. Il nostro brand è garanzia di prestigio e godiamo di ottima fama. Siamo la garanzia di un servizio unico e personalizzato e siamo in costante evoluzione. Anticipiamo le tendenze nel mondo delle arti. Abbiamo la capacità di individuare il talento. Diffondiamo e promuoviamo la cultura”.

CUBO A.P.E. e il Design moderno della casa

Lo stile elegante e modernamente aggiornato costituisce un’ambizione diffusa. Una concorrenza sempre più agguerrita non può più essere evitata. Ci sono case eleganti, caratterizzate dalla cifra del contemporaneo, che sembrano corrispondere alle caratteristiche degli ultimi modelli dell’abitare, ma che si appiattiscono su un luogo comune. Ciò rende il fruitore confuso, nella scelta del suo personale luogo d’abitare.

“CUBO A.P.E. progetta realizza seguendo i tuoi ‘desiderata’, un luogo da vivere con il tuo stile unico e personale. – dicono i responsabili di CUBO A.P.E. – Ci concentriamo su una nicchia ristretta per diventare il competitor più importante in un mercato ristretto e dominare una categoria o un’area geografica. La nostra nicchia è larga un pollice, profonda un miglio. Larga un pollice significa che si rivolge ad una categoria estremamente ristretta, e profonda un miglio vuol dire che vengono coinvolti molti professionisti di alto profilo, che cercano e trovano la soluzione ad ogni specifico problema. Individuiamo una nicchia. Espandiamo il nostro business, trovando un’altra nicchia redditizia ed estremamente ristretta, ed acquisiamo anche quella. A questo punto possiamo avere tutti i vantaggi di un’altissima specializzazione, senza limitare il potenziale del nostro business. In un mercato di nicchia il prezzo è irrilevante, a fronte dei risultati che vengono ottenuti”.

Arting159, con il progetto CUBO A.P.E. si rivolge a chi “vuol vivere l’arte dall’interno, come protagonista, non più come collezionista o cliente”. Un mercato composto da clienti molto esperti ed esigenti, quello in cui la società opera.

“Non solo quindi l’opera d’arte esposta in casa – dicono i creativi di Arting159- CUBO A.P.E. – ma la casa stessa che diventa opera d’arte, da vivere nel quotidiano. Uno spazio unico e personalizzato, che unisce pezzi di design di grandi autori (es. Sottsass, Mendini, Mollino), a opere d’arte, creando puro lifestyle e offrendo all’utente la possibilità di «essere» nell’arte, senza alcuna connotazione museale, ma secondo un nuovo concetto di interior design”. Si promuove così un dialogo costante tra diverse forme di arte che moltiplicano, così la propria energia, con risultati artisticamente e esteticamente elevati.

“Il tutto è studiato nei minimi particolari con la competenza, il gusto e la professionalità di Arting159, che si avvale della collaborazione dei migliori esperti del settore. CUBO A.P.E. è un brand con un’identità riconoscibile nei dettagli e nella qualità, un punto di riferimento per una tipologia di clientela ricercata. I nostri progetti di architettura – afferma Roberto Papini – sono per un cliente che desidera un’abitazione con una personalità singolare. Un cliente che ama essere unico e non legato agli standard delle tendenze del momento (mass market di lusso). Il nostro cliente è una persona di cultura, con passione per le arti, con elevate possibilità economiche. Un viaggiatore curioso ed amante del bello”.