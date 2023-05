Curiosità. Anello romano con gemma incisa. I-III secolo. Da collezione inglese. All’asta on line a 400 euro

Un antico anello romano in oro con un cabochon di corniola intagliata va all’asta on line sul sito Catawiki . Il cabochon si trova all’interno di una lunetta arrotondata rialzata con un intaglio circolare che mostra un volto maschile di profilo. La fascia è costituita da un semplice cerchio tondo. La datazione dell’anello – secondo la scheda d’asta – si riferisce a un periodo compreso tra il I e il III secolo d. C. L’opera proviene da una collezione inglese. “Il venditore garantisce e può provare che l’oggetto è stato ottenuto legalmente. – dichiara Catawiki – Il venditore è stato informato da Catawiki di dover fornire la documentazione richiesta dalle leggi e dai regolamenti del suo Paese di residenza. Il venditore garantisce ed è autorizzato a vendere/esportare questo oggetto. Il venditore fornirà all’acquirente tutte le informazioni di provenienza note sull’oggetto. Il venditore garantisce che tutti i permessi necessari sono/saranno predisposti”. Per vedere le altre immagini ingrandite dell’anello e per dare un’occhiata all’asta on line potete CLICCARE QUI

