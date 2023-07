Da così a così! Resurrezione sorprendente per la Croce del Pellicano che torna in Umbria. L’autore, la storia

“Il grande lavoro di selezione delle macerie ha permesso di recuperare quasi tutti i frammenti. – affermano i responsabili del Deposito Opere d’arte di Santo Chiodo – La croce fu realizzata secondo il Pirri al tempo dell’abate Epifanio de Alemagna (1450-1478). L’opera fu trasferita temporaneamente dopo il terremoto del 1979 al Museo della Castellina, dove avvenne il secondo restauro degli anni 1986-1987, quindi venne ricollocata nella chiesa abbaziale sull’altare maggiore. Assegnata da Gnoli a Domenico di Giacomo da Leonessa (Gnoli U., 1923) è stata ricondotta a Nicola di Ulisse da Siena da Francesco Santi per le strette affinità con altre opere certe del pittore (Santi F., 1956), come risulta dalla scheda dell’opera redatta da Mariella Lucioni.. La tavola fu collocata sull’altare maggiore nel 1956. Tutti gli studi successivi hanno confermato la paternità di Nicola di Ulisse, specie per le forti assonanze con il Cristo risorto della Castellina di Norcia; il pittore, presa la cittadinanza nursina, operò tra Cascia, Norcia, Sant’Eutizio, Campi e in terra marchigiana. In considerazione della data presunta dell’altro polittico, eseguito da Nicola di Ulisse per l’Abbazia di Sant’Eutizio (1463 ca), anche la croce si può avvicinare a questa datazione”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis