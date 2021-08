Da Leonardo a Van Gogh. All’asta le opere (NFT) del museo dell’Ermitage. Un investimento per tutti?

Dalla splendida Madonna con Bambino di Leonardo da Vinci, alla Composizione VI di Wassily Kandinsky, dalla Giuditta di Giorgione, ai Lillà di Van Gogh, al Corner of the Garden at Montgeron di Monet. I capolavori custoditi all’Hermitage, a partire dal 31 agosto 2021, possono diventare vostri. O meglio, le loro copie digitali ad alta risoluzione e tokenizzate sotto forma di Nft. Opere uniche, con base d’asta a 8.500 euro circa. Sarà Binance, una delle piattaforme di sacmbio di criptovalute e asset digitali più famosa al mondo, a eseguire l’incanto. Ecco come:

Il progetto consta in una collezione unica di token NFT basata sui capolavori iconici conservati al Museo di Stato dell’Ermitage (San Pietroburgo, Russia).

Questa collezione comprenderà una serie di cinque capolavori di grandi artisti presentati come una copia digitale ad altissima risoluzione con una firma dal vivo di Mikhail Piotrovsky, direttore generale del Museo statale dell’Ermitage. La firma insieme a un’immagine ad altissima risoluzione, digitalizzata e tokenizzata, è una combinazione unica con il mondo classico e “offline”. Un intreccio tra digitale e materiale: i capolavori selezionati delle epoche passate, l’autografo personale del direttore dell’Hermitage, incontrano la tendenza moderna dell’arte digitale riflessa nei token NFT.

Le opere d’arte originali e una delle due copie NFT sono conservate nell’Ermitage. L’acquirente di opere d’arte NFT riceverà anche un airdrop – un invio gratuito – del video NFT con Mikhail Piotrovsky, che mostra come certifica le copie dei dipinti firmandole e indicando l’ora esatta di ogni firma.

Tutte le transazioni vengono eseguite con i requisiti e in conformità con la legge russa. Il proprietario può dimostrare NFT in digitale per qualsiasi scopo (commerciale/non commerciale).

L’asta chiuderà il 7 settembre alle 12 pm (UTC). Clicca qui per visualizzare l’asta e per fare un’offerta–

Un mondo, ancora agli albori, quello degli Nft – ovvero Non Fungible Tokens – che sta letteralmente esplodendo . E l’universo dell’arte prova ad attingere risorse da questo nuovo trend mondiale che ha visto una crescita esponenziale a livello di transazioni e di opere generate – o “mintate” per usare un termine tecnico – e messe sul web.

Cosa è un Nft? E perchè può essere un investimento?

Una figurina in pixelart venduta online a 762mila euro, un fortunato gattino digitale scambiato alla cifra di 200mila dollari, un disegno del misterioso artista britannico Banksy, – acquistato a 96mila dollari e poi bruciato a Brooklyn in diretta da un gruppo di appassionati di arte e tecnologia – trasformato in NFT, ovvero “non fungible token”, e rivenduto a 400mila dollari. Sono immagini o video o gif uniche. Vendute come opere singole, non replicabili. Pensiamo all’arte tradizionale. La Gioconda è una. E solo quella ha valore. Le copie o le fotografie della Gioconda non hanno mercato. Così avviene per l’arte digitale.

Crypto art? Cos’è? Fermi, facciamo un passo indietro. Per dare un senso a tutto questo è necessario capire cosa sono gli Nft, perché sono sulla bocca di tutti, e perché potrebbero rappresentare (chissà) il futuro dell’arte.

Cosa sono gli NFT?

La sigla NFT sta per Non Fungible Tokens, ovvero Tokens Non Fungibili.

Proviamo a renderla il più semplice possibile.

Un Nft è un po’ come un’opera d’arte – La Gioconda, quella autentica che sta al Louvre – o un oggetto da collezione, una figurina. Raro, unico, indivisibile. Non può essere paragonato quindi a una banconota da 10 euro o a una moneta d’oro, beni fungibili per antonomasia. Beni quest’ che se scambiati con loro stessi hanno lo stesso valore. La banconota, infatti, non ha un valore intrinseco – tutte le banconote da 10 euro valgono…be’ 10 euro allo stesso modo -, così come una moneta d’oro non è diversa dall’altra. Gli NFT sono invece beni Non Fungibili, ovvero irreplicabili tanto quanto, ad esempio le case o proprio le opere d’arte. E cosa garantisce questa unicità che assimila un Nft alla vera Gioconda, quella del Louvre?

E’ la blockchain – ovvero un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia – a regolare l’esclusività del prodotto. E’, per dirla con il linguaggio tradizionale dell’arte, un certificato di proprietà e di autenticità dell’opera. Gli Nft vengono infatti inseriti all’interno della blockchain, che tiene traccia di qualsiasi movimento in maniera incontrovertibile. Per capirci sulla blockchain si sviluppano Bitcoin e le altre cryptovalute, che proprio attraverso questo sistema di “tracciamento” ottengono un valore – al di là della volatilità dei prezzi – e una credibilità di mercato.

Questi beni o asset esistono sotto forma di token e rappresentano una sorta di digitalizzazione di ciò che può essere concepito dall’uomo e tradotto in formato digitale appunto. Quindi gif, musica, video, app, videogiochi programmi… opere d’arte… Complicati codici crittografici non intercambiabili rendono così il prodotto garantito – una sorta di sigillo di garanzia – ed è questo che ne determina il valore commerciale . Tutto – dalla creazione, ad ogni transazione – viene tracciata ed è sempre verificabile attraverso la blockchain.

Le categorie sono le più disparate: Arte, applicazioni, gaming, sport, e collectible. Gli Ntf stanno diventando un vero fenomeno in grado di abbracciare più interessi. Ma è proprio nel campo dell’arte che gli Nft stanno trovando l’applicazione più redditizia ed in maggiore espansione

Le origini

Tutto è iniziato con i Cryptopunks, diecimila personaggi unici (lanciati nel 2017), generati da un algoritmo e registrati all’intendo della blockchian Ethereum. Sono faccine pixelate, ciascuna diversa dall’altra, sviluppate da Matt Hall and John Watkinson, at American Game Studio Larva Labs.

Sono i primi esempi di Nft. Originariamente venivano distribuiti gratuitamente ma oggi i prezzi per queste “opere” sono già alle stelle. Cifre che, in alcuni casi, raggiungono i 2milioni di euro per uno solo di questi personaggi. Ma ce ne sono altre, di opere, in crescita economica.

La popolarità è stata raggiunta con giochi blockchain popolari come CryptoKitties, NFT utilizzato ancora una volta sulla blockchain di Ethereum. Ecco qui ritroviamo i nostri famosi gattini, di cui parlavamo all’inizio. Il gioco consisteva nel creare il proprio gattino con caratteristiche uniche. Ebbene uno dei gattini in questione, nel 2018 è stato venuto alla cifra di 172mila dollari ed ora ha una stima che raggiunge i 999mila dollari. Non ci credete? Ecco il link, vedere per credere: cryptokitties.co

La prima Cryptoart all’asta? Proprio in queste ore l’artista digitale statunitense-americano Beeple è in trepidazione in attesa di capire se il suo lavoro “Everydays. The first 5000 days” – considerata la prima opera d’arte NFT ad essere elencata in una delle principali case d’asta di Christie’s – sfonderà i dieci milioni di euro. L’asta si chiude l’11 marzo. Ecco il link per accedere all’asta: onlineonly.christies.com

E quindi? Cosa possiamo ricavare noi da tutto questo?

Dipende dalla prospettiva dalla quale ci poniamo. Se siamo artisti o potenziali acquirenti

Per artisti: ecco come creare e vendere i propri Nft

Come creare e vendere un proprio Nft. niftygateway.com/become-creator attraverso questo link potrai creare e vendere i tuoi nfties. Ma come si creano? E’ molto facile ed è alla portata di tutti.

Non serve, infatti essere programmatori. La procedura? Rapidissima.

Servità un wallet, un portafoglio, che dovrà contenere la nostra opera (garantendone l’autenticità e quindi il valore commerciale). Per questo puoi provare metamask.io. Pubblicare nft è gratuito ma servirà, per poter avere verificare e validare le transazioni avremo bisogno di una quantità di Ethereum (0,1 pari a 155 euro circa). Attivato l’account sarà possibile creare il nostro nft. Consigliamo di provare opensea.io, un marketplace per nft che permette di creare una nuova collezione tutta per te. Una volta registrati e dopo aver collegato il wallet possiamo creare il primo token.

Si puo partire con il nostro primo Nft. Immagini, gif, video. Tutto può essere trasformato in nft. Possiamo anche direttamente metterlo in vendita tramite asta o con prezzo fisso. Costi? Per mettere in vendita le opere open sea richiede un unico versamento di circa 50/60 dollari. Dopo di che potremo caricare tutti gli nft che vogliamo

Dove acquistare gli Nft?

Esistono molti siti che oggi offono la possibiltà di acquistare le opere di CryptoArt. Realtà quali superrare.co, oppure niftygateway.com rappresentano la Christie’s o la Sotheby’s della Cryptoarte. Qui infatti vengono trovate le opere più esclusive.

NOTA PER GLI ARTISTI: è possibile proporre le proprie creazioni a queste realtà, ma non sarà facile riuscire ad ottenere il pass. Le misure, infatti, sono molto restrittive, per garantire l’esclusività delle opere messe in vendita attraverso questi canali

Diritto d’autore praticamente eterno

Un altro aspetto interessantissimo e da prendere in considerazione quando si parla di Nft è il fatto che, proprio per effetto della blockchain, mezzo attraverso il quale viaggia il flusso delle nostre opere sd’arte, il diritto d’autore non solo sarà garantito dai codici, ma ad ogni transazione, anche a distanza di decenni, ad ogni nuovo acquisto di ogni singola opera, l’artista riceverà in automatico il diritto d’autore stabilito all’origine. Se ad esempio impostiamo un diritto d’autore al 20% e il nostro primo nft viene venduto a 100 euro, il sistema ci farà trovare nel wallet i 20 euro di diritti. Se questa opera, nel tempo assume valore crescente e il proprietario decidesse di venderla, mettiamo, a 1 milione di euro, ecco che noi, ovunque siamo ed anche inconsapevolmente, ci ritroveremmo nel nostro portafogli virtuale 200mila euro. Non male, che dite?