Da Picasso a Van Gogh. A Treviso in mostra opere del Toledo Museum of Art. Storie di pittura dall’astrazione, a ritroso verso, l’impressionismo

Treviso – 15 Novembre 2025 – 10 Maggio 2026 – si prepara ad accogliere un evento artistico notevole: Marco Goldin, storico e critico d’arte, torna nella sua città con una mostra che promette di essere memorabile, ospitando sessanta capolavori provenienti dal prestigioso Toledo Museum of Art, in Ohio. Le opere, il cui valore complessivo si stima attorno a un miliardo di euro, costituiscono un nucleo selezionatissimo, frutto di rapporti di lunga data tra Goldin e l’istituzione americana. Per l’occasione, il curatore ha ottenuto un’integrazione del percorso, con opere che escono dal museo statunitense per la prima e unica volta prima della ristrutturazione e dell’ampliamento del Toledo Museum of Art.

Vincent Van Gogh, Campi di grano con falciatore, Auvers, 1890, olio su tela, cm 73,6 x 93 Toledo Museum of Art, acquistato con fondi del Libbey Endowment, dono di Edward Drummond Libbey, inv. 1935.4

L’itinerario espositivo scelto da Goldin è originale e ricco di riflessioni sulla storia della pittura: il percorso va a ritroso, partendo dall’astrazione americana del secondo Novecento – con Richard Diebenkorn, Morris Louis, Ad Reinhardt e Helen Frankenthaler – passando poi all’astrazione europea, da Ben Nicholson e Josef Albers fino a Piet Mondrian e Paul Klee, fino a connettersi con le esperienze dell’Ottocento e del primo Novecento.

Tre grandi temi scandiscono il cuore della mostra: la natura morta, i ritratti e le figure, il paesaggio. Nella prima sezione, artisti come Giorgio Morandi e Georges Braque dialogano con Henri Fantin-Latour e Camille Pissarro, rivelando le sottili sfumature di un genere che ha conquistato la massima raffinatezza nel XIX e XX secolo. I ritratti e le figure, cuore pulsante della mostra, spaziano da Matisse, Bonnard e Vuillard a De Chirico, Modigliani e a un Picasso cubista del 1909, mostrando la trasformazione della rappresentazione del corpo e dello spazio. Particolare attenzione è riservata alla relazione tra impressionisti americani e francesi, con opere di William Merritt Chase, Berthe Morisot e Camille Pissarro, fino a Courbet e Millet, senza dimenticare i grandi nomi dell’impressionismo: Renoir, Manet, Degas.

Il percorso si chiude con il paesaggio, in cui emergono visioni iconiche e personali: da Signac a Delaunay e Léger, fino agli impressionisti e post-impressionisti come Monet, Gauguin, Cézanne, Caillebotte, Renoir e Sisley. Tra queste, spicca una delle versioni più belle e tarde delle Ninfee di Monet. Ma l’apice emotivo è riservato a Van Gogh: su una parete isolata, il celebre Campo di grano con falciatore a Auvers, ultimo atto pittorico e umano, colma di colore e umanità, chiude il percorso, ricordando la potenza della pittura come testimonianza di vita e passione.

Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, sottolinea come questa mostra rappresenti un’occasione straordinaria per affermare la città come polo culturale di eccellenza, in un momento che precede le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con Treviso come hub logistico: «La collaborazione con Goldin non solo arricchisce l’offerta artistica, ma testimonia l’impegno della città nel consolidare un percorso culturale di alto livello, già avviato con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura».

L’Assessore alla Cultura e Turismo, Maria Teresa De Gregorio, evidenzia il valore della sinergia tra istituzioni pubbliche e private nella realizzazione di progetti artistici di rilievo internazionale: «La presenza di Goldin, con capolavori che spaziano da Picasso a Van Gogh, conferma la vocazione di Treviso come centro culturale nazionale e internazionale, capace di attrarre appassionati da tutta Italia e oltre».

Questa mostra segna dunque non solo un ritorno significativo di Goldin nella sua città natale, ma un’occasione rara e preziosa per ammirare opere che difficilmente lasceranno nuovamente le sale del Toledo Museum of Art, offrendo al pubblico italiano una prospettiva completa sull’evoluzione della pittura dall’astrazione all’impressionismo, fino ai grandi maestri del XX secolo.

Per informazioni: www.lineadombra.it

