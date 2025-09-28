Dai 500 proiettili di una battaglia dell’età del Bronzo allo studio delle diverse forme di proiettili utilizzate per caccia o guerra. Oliva, uovo o palla?

Ad Alizay quasi 500 proiettili da fionda dell’Età del Bronzo raccontano uno scontro armato sulle rive del fiume

La lunga campagna di scavi

Un sito che attraversa millenni, dal Paleolitico all’età carolingia

L’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) conduce scavi sistematici nei comuni di Alizay e Igoville (Eure), lungo una vasta cava di aggregati sulle rive della Senna. Qui i cinque metri di stratigrafia hanno restituito tracce di insediamenti che si succedono dal Paleolitico fino all’epoca carolingia, componendo un mosaico di vita umana ininterrotto.

Tra le fasi più sorprendenti spicca quella dell’Età del Bronzo antico, intorno al 1900-1800 a.C., quando il sito fu teatro di veri e propri conflitti.

Una battaglia sul guado

Due gruppi in lotta per il controllo del fondovalle

Le ricerche hanno portato alla luce quasi 500 proiettili da fionda, in diversi casi rinvenuti in concentrazioni notevoli, che lasciano pensare a scontri intensi e organizzati.

Il contesto suggerisce una dinamica precisa: due gruppi rivali si sarebbero contesi il passaggio dei canali umidi del fondovalle, un guado vitale per comunicazioni e transiti. Gli aggressori, entrati nella zona bassa, sarebbero stati circondati dagli abitanti del luogo, che utilizzavano le fionde come arma di difesa collettiva.

Un deposito di proiettili sembra indicare il tiro concentrato verso un bersaglio fermo, forse un gruppo assediato; un altro, più disperso, suggerisce il lancio contro obiettivi mobili in fuga.

Tipologie di munizioni

Ovoidi, olivoidi, sfere e frammenti

Lo studio tipologico distingue almeno quattro forme:

ovoidali , tondeggianti con estremità poco marcate,

, tondeggianti con estremità poco marcate, olivoidi , con estremità più nette e aerodinamiche,

, con estremità più nette e aerodinamiche, sferici , più rari, forse riservati a colpi in verticale (caccia agli uccelli),

, più rari, forse riservati a colpi in verticale (caccia agli uccelli), frammentari, di forma indefinita ma sempre nello stesso contesto d’uso.

Le differenze di sagoma mostrano una conoscenza raffinata delle caratteristiche balistiche: alcuni proiettili erano pensati per la precisione, altri per la diffusione del tiro.

Archeologia sperimentale

La fionda sotto la lente della sperimentazione

A guidare gli studi sperimentali è stato Cyril Marcigny, protostorico e vicedirettore scientifico e tecnico dell’Inrap per la Bassa Normandia. Marcigny e il suo team hanno replicato le tecniche di fabbricazione dei proiettili, ricreando l’impasto di argilla e bronzo simile agli originali, e hanno condotto test di lancio per valutare la precisione, la gittata e la penetrazione dei diversi tipi di pallini.

I risultati hanno evidenziato che:

i proiettili olivoidi , affusolati, garantivano traiettorie più stabili e colpi penetranti, ideali contro bersagli isolati;

, affusolati, garantivano traiettorie più stabili e colpi penetranti, ideali contro bersagli isolati; i ovoidali producevano un effetto più dispersivo, adatto ad abbattere gruppi di nemici;

producevano un effetto più dispersivo, adatto ad abbattere gruppi di nemici; le sfere, rarissime, potevano servire in tiri verticali o per attività di caccia.

Gli esperimenti hanno permesso anche di simulare le concentrazioni di tiro: alcune palle erano state lanciate verso zone ristrette, suggerendo attacchi mirati, altre più sparse, indicativo di scontri dinamici con nemici in movimento.

Oltre la cronaca della battaglia

Il volto della società dell’Età del Bronzo

Le fionde di Alizay non raccontano solo un episodio bellico, ma rivelano un aspetto più ampio: la fragilità e al tempo stesso l’organizzazione delle comunità dell’Età del Bronzo. Il controllo di un passaggio sul fiume significava accesso alle risorse, dominio sui commerci, sicurezza del villaggio.

In questo contesto, le fionde non erano un semplice strumento di caccia, ma si trasformavano in un’arma da guerra collettiva, capace di difendere – o conquistare – un territorio.

La fionda nel mondo antico

Dall’Età del Bronzo al Vicino Oriente e oltre

Le fionde non sono un’invenzione isolata dei popoli della Senna: comparvero già nel Bronzo antico in Medio Oriente, come testimoniano rilievi e tombe di Anatolia e Siria. In Grecia classica, le fionde erano armi essenziali dei mercenari e dei pastori‑soldati (epibates e frondeurs), capaci di colpire a decine di metri con precisione sorprendente.

A Roma e nel mondo ellenistico, le fionde rimasero strumenti tattici fino all’adozione di catapulte e baliste: la loro efficacia stava nella combinazione di portata, rapidità di ricarica e versatilità.

Il parallelo con Alizay mostra come, fin dall’Età del Bronzo, le comunità avessero sviluppato strategie difensive e offensive sofisticate, anticipando di millenni tecniche belliche che saranno note nei testi classici.