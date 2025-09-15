Dai, dobbiamo smettere! Gli studiosi scoprono che fumare sigarette e pipa aumenta anche il rischio di diabete di tipo 2. Che disastro. Cos’hanno trovato gli specialisti? E l’infiammazione di tutte le cellule del corpo?

Il tabacco aumenta il rischio per tutti i sottotipi: l’impatto più netto è sulla resistenza insulinica grave.

Dai dati nordici una lezione chiara: fumo + predisposizione genetica formano un’accoppiata pericolosa

Sommario

Una serie di analisi presentate al congresso EASD 2025 conferma che il fumo (attuale ed ex) incrementa il rischio di sviluppare ogni sottotipo di diabete di tipo 2, con un effetto particolarmente marcato sul sottotipo caratterizzato da grave resistenza all’insulina (SIRD). Lo studio mostra inoltre interazioni importanti tra esposizione a tabacco e profili genetici predisponenti.

Ma ora vi forniamo un riasssunto semplificato, per capire perfettamente il problema. Il diabete di tipo 2 non è una malattia unica, ma comprende quattro sottotipi diversi, legati rispettivamente all’obesità, all’età, alla mancanza di insulina o alla resistenza all’insulina. Una ricerca presentata al congresso europeo EASD ha dimostrato che il fumo aumenta il rischio di sviluppare tutti questi sottotipi, con un effetto particolarmente forte sulla forma caratterizzata da grave resistenza all’insulina (SIRD). I fumatori hanno infatti più del doppio delle probabilità di ammalarsi di SIRD rispetto a chi non fuma, mentre per gli altri sottotipi il rischio cresce comunque tra il 20 e il 30%. Si calcola che oltre un terzo dei casi di SIRD siano direttamente collegati al tabacco. Anche lo snus, il tabacco senza fumo usato in Scandinavia, risulta associato a un aumento del rischio. Inoltre, chi fuma molto ed è geneticamente predisposto al diabete risulta ancora più vulnerabile. Il fumo agisce alterando la risposta all’insulina e favorendo infiammazione e squilibri metabolici. Per questo smettere di fumare resta una delle misure più efficaci per prevenire il diabete di tipo 2. Oltre, naturalmente, a tutte le forme tumorali legate al fumo.



1. Perché questa distinzione tra sottotipi conta

Negli ultimi anni la comunità diabetologica ha progressivamente abbandonato la visione “monolitica” del diabete di tipo 2. Un lavoro spartiacque del gruppo di Emma Ahlqvist (2018) ha proposto una classificazione a cluster che separa il cosiddetto T2D in sottogruppi con diversa fisiopatologia e rischio di complicazioni: SIDD (insulino-deficit severo), SIRD (insulino-resistenza severa), MOD (lievemente correlato all’obesità) e MARD (lievemente correlato all’età). Questa cesura è diventata nella pratica clinica e nella ricerca un utile strumento per capire prognosi, complicanze e — potenzialmente — terapie mirate.

2. Il disegno dello studio: chi hanno osservato e come

Il lavoro presentato (titolo: Smoking, genetic susceptibility, and the risk of type 2 diabetes subtypes, relatrice E. Keysendal, Karolinska Institutet) ha combinato dati provenienti da studi di popolazione in Norvegia, Svezia e Finlandia. I numeri chiave citati dagli autori sono 3.325 persone con diagnosi di diabete di tipo 2 (suddivise in 495 SIDD, 477 SIRD, 693 MOD e 1.660 MARD) e 3.897 controlli, con un periodo medio di follow-up attorno ai 17 anni in una delle coorti prospettiche. L’approccio ha messo a confronto lo stato di fumatore (mai/fumatore/ex-fumatore) e la quantità cumulativa (pack-years/equivalenti) con la probabilità di sviluppare ciascun sottotipo; sono state esplorate anche interazioni con score genetici di rischio.

3. Risultati principali: numeri che pesano

I risultati più robusti:

I “ever smokers” (cioè chi ha fumato nella vita) presentano un rischio più che doppio (≈ 2,15 volte ) di sviluppare SIRD rispetto ai mai fumatori. Per gli altri sottotipi l’aumento di rischio è più contenuto: +20% per SIDD , +29% per MOD e +27% per MARD .

(≈ ) di sviluppare rispetto ai mai fumatori. Per gli altri sottotipi l’aumento di rischio è più contenuto: +20% per , +29% per e +27% per . I fumatori accaniti (definizione presa in esame: ≥15 pacchetti-anno o equivalente) mostrano rischi ancora maggiori: per SIRD il rapporto di rischio sale a circa 2,35 ; per gli altri sottotipi gli incrementi oscillano nel 45–57%.

(definizione presa in esame: ≥15 pacchetti-anno o equivalente) mostrano rischi ancora maggiori: per SIRD il rapporto di rischio sale a circa ; per gli altri sottotipi gli incrementi oscillano nel 45–57%. Stima dell’impatto sulla popolazione: il fumo è stato valutato essere responsabile di oltre un terzo dei casi di SIRD, ma di meno del 15% dei casi degli altri sottotipi. Questo indica che il ruolo del tabacco è particolarmente rilevante per la forma legata alla resistenza insulinica. !

Questi numeri non sono semplici percentuali: parlano di un effetto differenziato del tabacco su meccanismi fisiopatologici diversi.

4. Genetica e interazioni: quando il tabacco “scatta” su un terreno fragile

Il dato forse più allarmante riguarda le interazioni gene–ambiente: gli autori hanno costruito score poligenici (indicatori complessi della predisposizione genetica a determinate alterazioni metaboliche) e mostrato che i fumatori pesanti con un alto rischio genetico di ridotta secrezione di insulina avevano un rischio oltre 3,5 volte superiore di sviluppare SIRD rispetto a chi non aveva né il fumo né il profilo genetico sfavorevole (es. rapporto circa 3,52). In breve: il fumo non è uguale per tutti — su uno sfondo genetico vulnerabile fa più danno.

5. Snus e prodotti senza combustione: non è tutta questione di fumo

Nella popolazione maschile svedese lo studio segnala anche associazioni tra uso eccessivo di snus (tabacco senza combustione, diffuso in Scandinavia) e aumento del rischio di SIDD (+19%) e SIRD (+13%) rispetto a chi non ha mai usato snus. Questi riscontri confermano che non è soltanto la combustione (catrame, monossido) ma probabilmente anche componenti del tabacco e la nicotina stessa a contribuire al rischio metabolico. Studi pregressi avevano già messo in guardia sul ruolo dello snus nella comparsa del diabete, sebbene con qualche differenza metodologica; il quadro complessivo suggerisce cautela nella promozione di “sostituti” non combusti come opzione priva di rischio.

6. Meccanismi plausibili: come il tabacco mette mano al metabolismo

La letteratura meccanicistica offre varie spiegazioni coerenti con i risultati osservativi:

Resistenza insulinica : la nicotina e altre componenti del fumo interferiscono con la segnalazione insulinica (a valle di IRS-1 e della via mTOR), riducendo la captazione periferica di glucosio, specialmente nei muscoli scheletrici. Studi sperimentali e clinici mostrano modificazioni molecolari (es. fosforilazione di IRS-1) associate a fumo e a peggioramento della sensibilità insulinica.

: la nicotina e altre componenti del fumo interferiscono con la segnalazione insulinica (a valle di IRS-1 e della via mTOR), riducendo la captazione periferica di glucosio, specialmente nei muscoli scheletrici. Studi sperimentali e clinici mostrano modificazioni molecolari (es. fosforilazione di IRS-1) associate a fumo e a peggioramento della sensibilità insulinica. Infiammazione e stress ossidativo : il fumo aumenta citochine pro-infiammatorie (IL-6, TNF-α) e genera stress ossidativo; questi processi promuovono disfunzione endoteliale e resistenza insulinica indiretta.

: il fumo aumenta citochine pro-infiammatorie (IL-6, TNF-α) e genera stress ossidativo; questi processi promuovono disfunzione endoteliale e resistenza insulinica indiretta. Ormoni contraregulatori e adipokine: il fumo stimola rilascio di catecolamine, cortisol e riduce adiponectina, favorendo lipolisi, aumento di AG liberati e quindi peggior controllo glicemico.

Questi meccanismi spiegherebbero perché la relazione è dose-dipendente e perché le forme di diabete legate alla resistenza insulinica siano quelle più colpite.

7. Limiti e cautele di interpretazione

Occorre però un atteggiamento critico:

Osservazionale ≠ causalità piena. Lo studio è basato su dati osservativi: non possiamo assegnare fumo in maniera randomizzata. Restano possibili bias residui (ad es. fattori socio-economici, dieta, attività fisica non perfettamente misurate). Medical Xpress

Lo studio è basato su dati osservativi: non possiamo assegnare fumo in maniera randomizzata. Restano possibili bias residui (ad es. fattori socio-economici, dieta, attività fisica non perfettamente misurate). Medical Xpress Classificazione dei sottotipi : l’assegnazione a sottotipi è sensibile alla scelta delle variabili e al metodo di clustering; esiste in letteratura una discussione sulla “incertezza” di classificazione e su come tale incertezza influenzi associazioni epidemiologiche. Servono metodi robusti e repliche. SpringerLink+1

: l’assegnazione a sottotipi è sensibile alla scelta delle variabili e al metodo di clustering; esiste in letteratura una discussione sulla “incertezza” di classificazione e su come tale incertezza influenzi associazioni epidemiologiche. Servono metodi robusti e repliche. SpringerLink+1 Generalizzabilità: i dati provengono da popolazioni nordiche; bisogna verificare se effetti e magnitudini siano sovrapponibili in contesti con diversa prevalenza di obesità, diversa genetica e stili di vita. Easd

Questi limiti non annullano i risultati, ma richiedono prudenza quando si spostano le conclusioni su altre popolazioni o si usano i numeri per calcoli di rischio individuale senza contestualizzazione. SpringerLink

8. Implicazioni cliniche e di sanità pubblica

Le ricadute pratiche sono molteplici e concrete:

Smettere di fumare diventa una misura preventiva antidiabete. Se il fumo spinge soprattutto verso la forma resistente all’insulina, intervenire sul tabagismo potrebbe ridurre non solo i problemi cardiovascolari già noti, ma anche una fetta significativa dei casi di SIRD. Le politiche antitabacco mantengono quindi una leva di primaria prevenzione metabolica. EurekAlert!+1

Se il fumo spinge soprattutto verso la forma resistente all’insulina, intervenire sul tabagismo potrebbe ridurre non solo i problemi cardiovascolari già noti, ma anche una fetta significativa dei casi di SIRD. Le politiche antitabacco mantengono quindi una leva di primaria prevenzione metabolica. EurekAlert!+1 Screening e personalizzazione : integrare informazioni genetiche (quando disponibili e validate) può aiutare a identificare soggetti ad alto rischio che trarranno particolare beneficio da programmi intensivi di cessazione. Questo approccio “targeted prevention” appare congruente con il paradigma delle sottotipizzazioni. Karolinska Institutet+1

: integrare informazioni genetiche (quando disponibili e validate) può aiutare a identificare soggetti ad alto rischio che trarranno particolare beneficio da programmi intensivi di cessazione. Questo approccio “targeted prevention” appare congruente con il paradigma delle sottotipizzazioni. Karolinska Institutet+1 Attenzione ai sostituti del fumo: lo snus e altri prodotti “non combusti” non sembrano innocui riguardo al rischio diabetico — la riduzione del danno non è automatica e richiede evidenze specifiche. PubMed

9. Che cosa servirebbe alla ricerca ora

Per consolidare e tradurre questi risultati servono:

Repliche in coorti diverse (paesi non nordici, etnie diverse). Studi longitudinali con misure fenotipiche più ricche (biopsie adipose, clamp euglicemico, biomarcatori infiammatori) per collegare l’esposizione tabacco-meccanismo-sottotipo. Approcci di tipo Mendelian randomization e studi genetici per rafforzare l’evidenza causale (quando possibile). Valutazioni di impatto popolazionale per quantificare quanto la riduzione del tabagismo potrebbe abbassare l’incidenza di SIRD e i costi sanitari ad esso collegati. SpringerLink+1

10. Box: breve storia della “suddivisione” del diabete (per il lettore curioso)

La proposta di classificare il diabete in sottogruppi fisiopatologici risale agli ultimi anni: il lavoro seminale di Ahlqvist et al. (2018) usò analisi a cluster su variabili cliniche per identificare gruppi replicabili (tra cui SIDD e SIRD) con differente prognosi e rischio di complicanze. Da allora la letteratura ha moltiplicato applicazioni, validazioni e strumenti per “attribuire” pazienti a sottotipi con lo scopo ultimo di personalizzare diagnosi e terapia. Tuttavia, la transizione verso applicazioni cliniche routinarie richiede strumenti che gestiscano l’incertezza di classificazione e dimostrino vantaggi terapeutici concreti.

Una sintesi pratica per il lettore e per il clinico

Lo studio presentato all’EASD 2025 aggiunge una tessera importante: il tabacco non è un fattore di rischio “generico” ma ha effetti differenziati sui diversi volti del diabete di tipo 2, colpendo in modo sproporzionato la variante caratterizzata dalla resistenza insulinica. Per la salute pubblica ciò significa che combattere il fumo è anche una strategia di prevenzione metabolica e non solo cardiovascolare. Per la clinica, l’integrazione di dati genetici e stili di vita può aiutare a individuare soggetti da inserire in programmi intensivi di cessazione.