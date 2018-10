Dascanio disegna Artemisia Gentileschi mentre dipinge sé stessa come Susanna. 650 ore di lavoro. Video

A dimostrazione che l’iperrealismo ha in sè una radice vicino alla sofferenza-preghiera che diviene gioia, completato un nodo rappresentativo, stanno le 650 ore di lavoro complessive dedicate da Emanuele dascanio a quest’opera che rappresenta una moderna Artemisia Gentileschi, mentre dipinge sé stessa come Susanna, molestata dai vecchioni. Un’opera che rinvia, sotto il profilo semantico all’attualità o alla sempiterna potenziale violenza – al di là del corteggiamento – che può intercorrere nel rapporto tra maschi e femmine – e perchè no: anche viceversa -. Per realizzare il disegno, che ha dimensioni notevoli – 144 x 100 centimetri – ha utilizzato matite e carboncino della Lyra.



