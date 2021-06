David Bowie amava la pittura. E la praticava con successo. Ecco una carrellata sui suoi dipinti

David Bowie (Londra, 1947 – New York, 2016) oltre ad essere uno strepitoso cantautore, polistrumentista e un attore di livello, fu anche un ottimo pittore, oltre che un collezionista acuto, che amava l’arte italiana del Cinquecento, con particolare riferimento a Tintoretto. I quadri di Bowie sono compresi tra l’espressionismo della scuola di Londra (Bacon) e il graffitismo, con numerose citazioni colte, che dimostrano l’attenzione che egli prestava per il mondo dell’arte figurativa. Nel filmato, qui sotto, possiamo vedere le sue principali opere e alcuni disegni.

