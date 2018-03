David di Michelangelo – Fu scolpito in un blocco di scarto. Le fratture? Una logica conseguenza

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

La commissione del David fu affidata al giovane Michelangelo nel 1501 dai consoli dell’Arte della Lana e dagli Operai del Duomo di Firenze, e avrebbe dovuto essere collocato su uno dei contrafforti esterni alla brunelleschiana Santa Maria del Fiore. La sfida per il Buonarroti si presentava doppia: da un lato avrebbe dovuto affrontare l’ideazione e realizzazione di un’opera così grande prestigio che gli avrebbe potuto dare la fama, dall’altro gli fu destinato un blocco di marmo “male abbozatum et sculptum”, da Agostino di Duccio e da Bernardo Rossellino. I difetti messi in evidenza dai due precedenti scultori che portarono scartare il blocco marmoreo erano dati dalla forma troppo alta e stretta che non avrebbe potuto reggere, a loro parere, una figura stante, oltre alla presenza di una zona, dove fu scolpito da Michelangelo il braccio sinistro, in cui la pietra calcarea risultava particolarmente friabile. A seguito di quasi tre anni di lavoro e dopo aver superato molte difficoltà riportate dalle fonti del tempo, il David fu terminato.

Le caratteristiche di eccezionalità emotiva, artistica e stilistica apparirono subito evidenti, tanto da non lo rendevano più adatto ai contrafforti del Duomo fiorentino; dopo lunghe disquisizioni, fu posto davanti a Palazzo Vecchio, al posto della Giuditta di Donatello. Durante il corso dei secoli lo splendido e silenzioso guardiano di uno dei Palazzi più conosciuti al mondo subì danni da parte dell’uomo e da parte del tempo, tanto che nel 1882 fu deciso di trasferire l’opera all’interno della Galleria dell’Accademia e di sostituirla con una copia, posta in loco nel 1910. Nel 1991 un ultimo folle gesto portò un uomo con un martello a scheggiare l’alluce e due dita del piede sinistro. Ma, negli scorsi anni, uno studio accurato ha evidenziato micro fratture a partire dalle gambe.

Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università di Firenze lavorarono su una copia in gesso in scala dell’altezza di 10 cm rispetto i 410 cm del David michelagiolesco:” ”Durante la rotazione all’interno dell’apparato, i modelli a piccola scala sono sottoposti a forze molto piu’ elevate della forza di gravita’, ma che agiscono con le stesse modalità”, spiegò Giacomo Corti dell’Igg-Cnr. ”In differenti prove, le piccole statue sono state sottoposte a una forza centrifuga crescente, rendendo la statua sempre piu’ ‘pesante’, finche’ gli sforzi gravitazionali superano la resistenza del materiale e si giunge alla rottura”.

