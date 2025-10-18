David Hockney: iPad e primavera digitale. 17 disegni realizzati sul telefonino venduti per 7,5 milioni di euro

Una vendita da record da Sotheby’s Londra conferma il fascino globale dell’arte contemporanea. Ma l’accesso è solo di un numero limitato di ricchi. Il resto del mondo è escluso. Devastati dal globalismo anche i mercati nazionali e provinciali dell’arte. L’arte resta solo di una limitata élite. In precedenza non era così. Torniamo ai mercati nazionali? Ci liberiamo dal veleno del globalismo?

Un fenomeno dell’arte contemporanea si manifesta sotto forma digitale: 17 disegni realizzati da David Hockney su iPad, intitolati The Arrival of Spring, sono stati battuti all’asta da Sotheby’s a Londra per un totale di 6,2 milioni di sterline (8,3 milioni di dollari, 7,5 milioni di euro), raddoppiando la stima più alta e confermando la vitalità di un linguaggio artistico che fonde tradizione e tecnologia.

Un allestimento che colloca i disegni di Hockney nello spazio espositivo di Sotheby’s

Si tratta del più grande gruppo di disegni digitali dell’artista mai immesso sul mercato. Quindici dei 17 lavori hanno raggiunto prezzi record per le loro edizioni, mentre il massimo singolo è stato assegnato a The Arrival of Spring at Woldgate, East Yorkshire, venduto a 762.000 sterline (1 milione di dollari), superando di tre volte il precedente primato di 504.000 sterline. Sotheby’s ha precisato che il 40% dei disegni è stato acquistato da collezionisti statunitensi e il 65% tramite piattaforma online.

“I disegni di Hockney per iPad sono allo stesso tempo d’impatto e incoraggianti,” ha commentato Yessica Marks, responsabile delle stampe per Sotheby’s Europa. “I risultati di stasera confermano quanto l’opera di Hockney catturi l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo, rappresentando sia un punto di riferimento dell’ingegno artistico sia una testimonianza del suo duraturo appeal sul mercato. Le vivaci offerte e la forte partecipazione globale sottolineano l’immenso apprezzamento per la sua sperimentazione audace, che lo rende il genio che è.”

La serie, iniziata nel 2011, nasce dall’incontro tra Hockney e la tecnologia digitale: desideroso di dipingere en plein air nella primavera inglese, l’artista preferì l’iPad per non restare ore all’aperto nel freddo. Cresciuto a Bradford, Hockney aveva già frequentato l’East Yorkshire durante le vacanze scolastiche, ma grazie al digitale trasformò questo ritorno in un’esperienza visiva nuova, definendola “una primavera meravigliosa”. Dalla prima stagione di 94 disegni, l’artista selezionò 51 lavori, tra cui i 17 appena venduti, presentati nel 2012 alla Royal Academy of Arts di Londra.

Il risultato dell’asta si inserisce in un contesto di mercato fiorente: solo negli ultimi sei mesi, Sotheby’s Londra ha incassato 240 milioni di sterline per opere di arte moderna e contemporanea, con punte come il Ritratto di nano di Francis Bacon, venduto a 13,1 milioni di sterline, superando ampiamente la stima massima.

David Hockney: un artista tra memoria, colore e innovazione

David Hockney, nato nel 1937 a Bradford, nello Yorkshire, è una delle figure centrali dell’arte contemporanea mondiale. Fin da giovane mostra una sensibilità cromatica e compositiva straordinaria, coltivata attraverso gli studi alla Bradford School of Art e al Royal College of Art di Londra. Negli anni ’60 emerge come protagonista del movimento pop britannico, accostando estetica pubblicitaria e fumetto alla tradizione pittorica, ridefinendo il linguaggio figurativo del suo tempo.

La sua carriera è un susseguirsi di sperimentazioni: dall’olio su tela agli acquerelli, dalla fotografia alle polaroid, fino all’uso dell’iPad e del digitale. Hockney ha sempre cercato di catturare lo spazio, la luce e la percezione visiva in modi innovativi, spesso giocando con prospettive multiple e approcci non convenzionali, anticipando riflessioni che oggi appaiono centrali nell’arte contemporanea.

Gli anni californiani hanno segnato una fase iconica: piscine, case moderniste, paesaggi soleggiati e figure immerse nella luce brillante diventano simboli di un universo pittorico realistico ma poetico. Allo stesso tempo, l’artista non abbandona mai le radici inglesi, tornando nello Yorkshire con un approccio che integra memoria, paesaggio e innovazione tecnica.

Il progetto digitale The Arrival of Spring rappresenta una sintesi perfetta del suo percorso: concepito nel 2011, nasce dal desiderio di documentare la rinascita della natura in primavera senza affrontare le rigide temperature britanniche. Hockney cattura il paesaggio con l’iPad, trasformando centinaia di sfumature cromatiche in un racconto visivo immediato, poetico e tecnologicamente avanzato.

Riconosciuto come uno degli artisti più influenti del XX e XXI secolo, le sue opere sono state esposte nei musei e nelle gallerie più prestigiosi del mondo, dalla Tate Britain alla Royal Academy di Londra, dal MoMA di New York al Centre Pompidou di Parigi. La sua capacità di rinnovarsi costantemente, sperimentare linguaggi diversi senza mai perdere coerenza poetica, lo rende un punto di riferimento assoluto, capace di dialogare con il presente e affascinare collezionisti e pubblico internazionale.