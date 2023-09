Davide Mello, il potere spirituale delle ombre. Luci e piccole lamiere sagomate proiettano un pantheon sui muri antichi. A Brescia

Gli Dei, le ombre, il potere spirituale, l’eco della caverna di Platone, i romanzi noir, le creature spettrali, ma anche le rivelazioni di teatrini d’infanzia. Mello evoca in proiezione. E la verità multiforme, in un mondo al contrario – quello della notte -, si dispiega nel luogo in cui transitano entità immateriali ma presenti ed agenti. Mello esplora la non-materia. L’essenza spirituale, che non è oscuramento della fonte di luce, ma un mondo autonomo di forme che inducono a pensare e guardare davanti a sé e dentro di sé. Un mondo onirico che si dispiega nelle sale e negli angoli e che sarebbe piaciuto ad Hans Arp – e ai surrealisti -, che avrebbe intrigato Giacometti – con le sue ombre della sera, come derivazione degli spiriti delle necropoli etrusche – e che oggi incanta gli spettatori, nel momento in cui la furia del sole si placa e le verità meno evidenti iniziano a strisciare lungo i muri.

