Davide Viggiano, corpo-flusso. Un’opera d’arte realizzata con un tessuto ricavato dal mais

Davide Viggiano, insignito del Premio finalisti del Nocivelli 2019, illustra la propria opera

www.premionocivelli.it/opera/corpo-flusso-02

L’opera fa parte di una serie intitolata “corpo flusso”. L’abito diventa casa-contenitore del corpo, un guscio che lo avvolge e protegge. Esso è pelle artificiale che si aggiunge a quella naturale, diventando un tutt’uno con essa. Un corpo fluttuante senza identità fisse che si modifica all’infinito. L’opera si compone da una fitta trama in Pla (polimero termoplastico biodegradabile ricavato dal mais), quasi a ricreare piccole strutture cellulari che nell’insieme creano una membrana porosa. Ho deciso di presentare quest’opera per il Premio Nocivelli 2019 poichè, credo, sia attinente a tutte le riflessioni che si smuovono all’interno della società in questi ultimi anni. Dalle questioni politiche a quelle sociali.

Davide Viggiano

Cenni biografici

Davide Viggiano è nato il 21 Giugno del 1994 a Potenza. Tra il 2008 e il 2013 ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Potenza, diplomandosi nel campo del textile design. Ha proseguito gli studi artistici presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, laureandosi nel 2016 in Decorazione. Attualmente studia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua ricerca artistica è concentrata sul mondo dell’arte contemporanea, analizzando i diversi aspetti della “pelle” e dei suoi estetismi, sperimentando con varie tecniche e materiali.

Progetti futuri? Continuare a lavorare in campo artistico approfondendo tutte le riflessioni sull’ “identità nomade” di un corpo in continua evoluzione.

Sito internet: https://davidoschi.wixsite.com/davideviggiano

Facebook: https://www.facebook.com/DavideViggianoART/

instagram: https://www.instagram.com/davidoschi/

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis