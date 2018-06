Un delicato quadro cinese sulla stoffa. Viaggio nella moda europea del Settecento. Il video

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI A DESTRA. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995

L’avvento delle cineserie, la moda delle stoffe orientali e un nuovo respiro gioioso del continente portarono un mutamento negli usi e nei costumi delle classi abbienti d’ Europa. L’aumento delle ricchezze e, soprattutto la loro dissipazione in eleganti status symbol, portarono allo sviluppo delle industrie manifatturiere. Nel video stoffe e abiti del museo di settore, in Francia





