Patrick Demarchelier- Storia e clic del fotografo delle donne più belle del mondo. Video dei nudi

Nato nei pressi di Parigi nel 1943, ha trascorso la sua infanzia a Le Havre con la madre e quattro fratelli. Per il suo diciassettesimo compleanno, riceve in dono la prima macchina fotografica, Eastman Kodak. Demarchelier, in breve, ha appreso a sviluppare la pellicola, senza fare ricorso ai laboratori, ritoccare negativi e cominciò a ritrarre amici e offrire servizio ai matrimoni.

Nel 1975, ha lasciato Parigi per New York per seguire la sua fidanzata. Ha scoperto la fotografia di moda, lavorando come freelance fotografo ed entrando in contatto con fotografi come Henri Cartier-Bresson , Terry King, e Jacque Guilbert. Il suo lavoro ha attirato l’attenzione di Elle , Marie Claire e 20 Ans Magazine. Successivamente ha lavorato per Vogue e Harper Bazaar. Demarchelier ha girato campagne pubblicitarie internazionali per Dior , Louis Vuitton , Celine , TAG Heuer , Chanel , Yves Saint Laurent, Lacoste, Calvin Klein e Ralph Lauren . Dalla fine degli anni 1970 ha realizzato le immagini di copertina per quasi tutte le principali riviste di moda, diventando il fotografo delle donne più belle del mondo, molte delle quali ha contribuito a creare, con i suoi scatti eleganti e raffinati. Demarchelier è stato anche scelto per la campagna 2005 del calendario Pirelli .

