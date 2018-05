Diavoli incubi, diavoli succubi. Tentazioni erotiche di donne e uomini secondo Hutter. Il video

Michael Hutter è un pittore tedesco. Tra le ossessioni di Bosch e dei pittori tedeschi del tardo Medioevo e del primo Rinascimento, tra Surrealismo e recupero di fiabe noir lavora sull’Es, tra tentazioni e peccati. Egli evoca i diavoli incubi e quelli succubi, cioè i demoni che stanno sopra e quelli che stanno sotto, possedendo o accogliendo uomini o donne. Così erano descritte dai trattatisti medievali le immagini erotiche che apparivano nei sogni, sotto sembianze femminili o maschili (incubi, cioè coloro che stanno sopra, dotati di pene) o succubi (quelli che stanno sotto e che hanno conturbanti sembianze femminili) Per evocare queste immagini -spiega l’artista – ho sviluppato alcune tecniche ispirate dal mio modo di affrontare la letteratura, l’arte, la musica, la filosofia, la scienza, la religione e la pseudo-scienza lontano dalla cultura dominante. Non mi interessa la realtà o la probabilità che qualcosa sia vero, ma ciò che ha la capacità di stimolare il mio pensiero”.

