Difficile o facile? Disegnare i capelli in un ritratto. Ecco come sciogliere un “nodo” doloroso. Il video

Nell’ambito del disegno e della pittura tradizionale, uno degli scogli maggiori è costituito dalla tecnica con la quale è possibile disegnare o dipingere la capigliatura. Se piuttosto facili appaiono i contrasti chiaroscurali massicci, complesso è il tentativo di evitare che la capigliatura paia un cappello, nella staticità della trasposizione, e che ogni singolo capello, in evidenza non sembri un semplice filo senza vita. Qui osserviamo un divertente esempio di stesura in bianco e nero. Sul quale, sempre, meditare.

