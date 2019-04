Diluvio! Boato. La casa si riempie d’acqua e trascina gli abitanti per le scale. L’opera di Bill Viola. Video

Condividi 6 Condivisioni

Grande fotografo e artista di video art, Bill Viola , come pochi, sa concentrare con modalità mitologiche e nei punti dell’archetipo, paure e comportamenti umani. Spesso interagisce con i personaggi, utilizzando l’acqua. In The Deluge passanti camminano con tranquillità davanti a un edificio appena restaurato, nella luce limpida dell’equinozio autunnale, impegnati in attività quotidiane. Il transito della gente progressivamente accelera, suggerendo allo spettatore l’arrivo inquietante di una catastrofe. Ecco, allora, alcune persone precipitarsi dalle scale per precedere l’ondata d’acqua che è pronta a travolgerli, dalle spalle. L’onda erompe e tutto travolge. Poi la violenza e la furia si placano e l’acqua lentamente si ritira, lasciando l’edificio intatto e la strada pulita: quando tutto è finito il sole risplende sull’asfalto asciutto.

Viola evoca, con questa seconda sequenza di Going Forth By Day, i cicli pittorici del passato e l’archetipo mitico del diluvio biblico, utilizzando la monumentalità e il suono per condurre lo spettatore a meditare sulla condizione umana.