Dipendente di un castello cerca nel parco e trova un tesoretto di 14 monete d’oro. Vanno all’asta

Le singole monete del tesoro sono state stimate tra le 600 e le 3.000 sterline ognuna. I punti salienti dell’asta includono una doppia corona della zecca della Charles I Tower del 1625 e un’altra del 1639-40, ciascuna stimata a tra le 2.400 e le 3.000 sterline. (3mila sterline sono 3400 euro). Ricordiamo che in Gran Bretagna la proprietà degli oggetti è di chi li trova e del proprietario del campo o dell’edificio in cui sono stati trovati. In Italia, invece, ogni reperto trovato nel sottosuolo – anche in una proprietà privata – è dello Stato. Dello Stato italiano sono anche le monete antiche che fossero trovate murate in un edificio privato. in Italia, inoltre l’attività con metal detector è fortemente osteggiata se non indirettamente proibita.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis