Dipingere “alla prima” due uccellini su un ramo fiorito, con prospettiva aerea del fondale. Il video

Il lavoro effettuato dal pittore, nel video, ci consente di capire cosa significano le locuzioni “dipingere alla prima” e “prospettiva aerea”. Dipingere alla prima significa affrontare la tela o il supporto, direttamente con il pennello, senza disegni preparatori o cartoni. La scelta di affrontare la pittura in questo modo risiede nel fatto che il disegno è molto vincolante e tende a rendere il dipinto molto definito e pesante, innaturale. I volumi vengono dati, in questa modalità, attraverso tonalità luminose dei punti colpiti dalla luce che sono in grado di trasferire l’idea di tridimensionalità e di massa. “Prospettiva aerea”. E’ la sfocatura e la natura sgranata che assume un fondale lontano o un paesaggio, alla distanza, specie se noi osserviamo oggetti in primo piano. La prospettiva aerea è ottenuta attraverso una minor definizione dei secondi piani. Nei paesaggi di fondale molto lontani alla sfocatura viene anche aggiunta una nebulosità azzurrina, provocata, in natura, dalla presenza di umidità nell’aria che diventa più pesante in un punto lontano, poichè, al nostro occhio, essa è somma di tutte le evaporazioni che il nostro sguardo incontra per arrivare ai punti distanti.