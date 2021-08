Domenica 22 agosto, luna blu. Come in un quadro romantico. Sollevandosi dalle rovine

22 agosto 2021. La luna blu. E’ il terzo plenilunio in una stagione. E questo evento di ravvicinati “spettacoli romantici” avviene ogni 2-5 anni. Per tornare ad avere una collana così ricca bisognerà poi attendere il 2024.

La luna pienissima illuminerà il cielo della sera dal 22 agosto, corteggiata dai due pianeti giganti, Giove e Saturno, che si trovano nel periodo di massima visibilità. Il trio potrà essere osservato a occhio nudo da tutta Italia.

La terza luna d’estate verrà festeggiata in tutto il mondo, nel desiderio che momenti delicati e riservati – un po’ chopeniani, legati al sentimento – tornino, nonostante tutto, a farsi spazio nel mondo, assumendone il dominio. Tante le iniziative, in tanti Paesi. Il ministero greco della Cultura ha deciso di aprire, oggi e domani, gli accessi gratuiti ai musei “sperando – hanno dichiarato i responsabili – che la luce della luna prevalga sull’ombra della pandemia”. I pittori romantici amavano dipingere la luna sopra le rovine. Un simbolo al quale abbandonarsi, dolcemente.

