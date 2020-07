Donne in avanzata alle aste. Quadro di Leonor Fini (1908-1996) a 1 milione di dollari

Sempre più competitive, anche sul mercato dell’arte antica, le artiste crescono a livello di quotazioni anche relativamente al Novecento. Un fenomeno destinato a crescere poichè i musei tendono a creare due linee espositive complementari. Non quote rosa, ma la complementarietà del linguaggio artistico che delinea, in questo modo, un punto di vista più ampio.

Nelle scorse ore, a New York, da Sotheby’s, un quadro- qui sopra – di Leonor Fini – argentina, di nascita, ma italo-francese di cultura -. straordinaria pittrice surrealista ed esploratrice della sessualità femminile, ha sfiorato il milione di dollari, quasi raddoppiando il range di stima. Il dipinto, realizzato nel 1938, è intitolato La terrasse (la terrazza). E’ un olio su tela 1 metro per 81,3 centimetri. Per leggere la biografia dell’autrice, guardare i suoi quadri erotici e conoscere il suo ruolo nell’arte del Novecento, potrete entrare nel nostro articolo, qui sotto.

