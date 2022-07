Dopo 140 anni riattaccata la testa scomparsa di un eroto su un monumentale sarcofago romano

La scultura in marmo della testa di bambino, a grandezza naturale, spezzata al collo, che rappresenta un eroto, è stata unita – dopo 140 anni esatti – al corpo della leggiadra creatura infantile, su un sepolcro romano del 3° secolo d.C. sulla quale era stata originariamente scolpita. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione stretta tra il britannico Victoria & Albert Museum – dove il volto era conservato – e il Museo Archeologico di Istanbul, proprietario del sarcofago. La testa era probabilmente stata recisa durante le operazioni di scavo, nel 1882, coordinate segretamente da un diplomatico inglese, che aveva trovato l’intero sarcofago romano e l’aveva poi risepolto per tornare sul luogo successivamente, con la possibile copertura del vecchio governo britannico. L’uomo aveva deciso di portare con sè, in Gran Bretagna, quel soave volto infantile per poterlo mostrare e provare la grandissima qualità del manufatto romano che egli sperava di recuperare. Non è dato sapere se la testa fosse caduta a causa di una picconata maldestra o volutamente recisa. L’operazione di scavo era avvenuta nell’antico sito di Sidamara in Licaonia, ora nella provincia di Karaman, in Turchia.

