Due bombe della seconda guerra mondiale trovate nell’area archeologica della Valle dei Templi

La guerra lascia ferite profonde che, all’apparenza si rimarginano, ma che restano, in verità, nella profondità lacerata di una nazione, per decenni e decenni, quando non per secoli. Due ordigni bellici, con tutta probabilità risalenti alla seconda guerra mondiale, sono stati trovati, in queste ore, dagli operai che curano il verde, all’interno del Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Le bombe sono a circa 150 metri di distanza dal tempio di Giunone. I carabinieri si sono occupati della delimitazione dell’area per segnalarne l’eventuale rischio o pericolo e per impedirne l’accesso. Sono stati anche avvisati gli artificieri che si dovranno occupare della rimozione.

