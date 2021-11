Due statue di cera dei miliardari Murdoch, padre e figlio, bruciano e si consumano in una veglia

Due statue bruciano, lentamente. I volti si fondono e si consumano. E’ l’opera dell’artista britannico Jeremy Deller intitolata Father and Son – padre e figlio – che arde (fino a mezzanotte di oggi sabato) nella St Saviour’s Church of Exiles nel sobborgo di Melbourne. “Una candela grigia a grandezza naturale di Rupert Murdoch e del figlio Lachlan realizzata in acquiescenza alla tradizione del ritratto aziendale, assume un’atrocità tragi-comica mentre si scioglie davanti ai nostri occhi, un patriarcato che crolla in tempo reale mentre le figure gocciolano lentamente verso il pavimento” scrive The Guardian. Il progetto segue la lunga storia di Deller, contrassegnata da interventi concettuali di rilievo internazionale attraverso video, scultura, installazione ed eventi, tra cui “Siamo qui perché siamo qui” 2016, un evento commemorativo che si è svolto in tutta la Gran Bretagna in occasione del 100esimo anniversario del primo giorno della battaglia della Somme.

