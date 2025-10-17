Due ville romane identificate dalla “macchina” sotto questo campo. E un cimitero dell’epoca. Primi scavi, primi reperti metallici. Che significato aveva la ghianda di bronzo?

Sulle morbide colline dello Shropshire, presso il vasto parco di Attingham, a pochi chilometri da Shrewsbury, il terreno ha cominciato a restituire la propria memoria. Una grande indagine geofisica, condotta dal National Trust su un’area di oltre mille ettari, aveva rivelato recentemente — grazie a sofisticati rilievi magnetici — le tracce di due ville romane finora sconosciute, una fattoria dell’età del ferro e un cimitero romano situato lungo un’antica strada che conduceva alla città di Wroxeter.

Dal rilevamento agli scavi di saggio. Il progetto, diretto da Matt Williams del gruppo Time Team, ha coinvolto decine di volontari, scuole e associazioni locali in un esperimento di archeologia pubblica: due settimane di scavi, tre trincee – che servono per intercettare, in lunghezza, evidenze archeologiche, nella fase esplorativa – e un campione di terreno che ha restituito frammenti di una civiltà ancora profondamente radicata nel paesaggio inglese.

La ghianda di bronzo tra i reperti

Un piccolo oggetto che racconta il legame tra natura e sacro nel mondo romano

Tra i reperti più affascinanti, gli archeologi hanno segnalato una ghianda in metallo, finemente lavorata, forse appartenente al decoro di un mobile o alla sommità di una piccola scatola rituale. Oggetti simili, rinvenuti in altre parti dell’Impero, potevano avere anche un valore simbolico: la ghianda, frutto della quercia, era considerata emblema di fecondità, forza e stabilità, ma soprattutto un segno della protezione di Giove, dio del cielo e sovrano dell’ordine naturale.

In età romana la quercia era sacra: dal suo legno si traevano gli alberi dei templi, dalle sue fronde le corone civiche offerte ai cittadini che avevano salvato vite in battaglia. La ghianda, come «piccolo mondo in potenza», condensava dunque il concetto di vita in nuce, di energia generatrice. Alcuni studiosi ipotizzano che questi elementi decorativi, diffusi nelle case e nei santuari, avessero una funzione apotropaica, destinata a proteggere lo spazio domestico o sacro.

Nello stesso settore di scavo sono stati trovati anche un manico di elmo in metallo, un bruciaprofumi in ceramica e monete di varie epoche, che permettono di datare la frequentazione del sito tra il I e il IV secolo d.C.

Attingham Park, il luogo in cui sorgevano le ville, si trova nello Shropshire, nella regione delle Midlands Occidentali (Inghilterra centro-occidentale), nei pressi della città di Shrewsbury. È un vasto parco con villa georgiana oggi gestito dal National Trust, dove si stanno svolgendo, per ora, scavi su una villa romana e sulle sue strutture rurali circostanti.

In altre aree dell’Inghilterra (come nel Kent, nel Norfolk o nel Cambridgeshire) sono stati rinvenuti analoghi ornamenti a forma di ghianda in bronzo o piombo, spesso associati a villaggi o ville romane, segno che il motivo aveva una diffusione ampia nei territori della Britannia romana (I–IV sec. d.C.).

Il simbolo, come mostrano anche confronti con esemplari rinvenuti a Pompei, Ostia e Lione, apparteneva a un repertorio decorativo comune a tutto l’Impero. In Britannia, tuttavia, la ghianda sembra essere stata particolarmente amata come motivo apotropaico, forse in relazione al culto locale delle querce e al sincretismo tra Giove e divinità celtiche dei boschi, come Sucellus o Taranis.

La città di Wroxeter

Da capitale tribale a centro urbano di età imperiale

Le nuove scoperte forniscono informazioni sulla zona che gravitava attorno alla romana Viroconium Cornoviorum, l’attuale Wroxeter, una delle città meglio conservate della Britannia romana. Fondata nel I secolo d.C. come fortezza legionaria, la città si trasformò presto in un centro civile fiorente, dotato di foro, terme, basilica e ampi quartieri residenziali.

Nel II secolo contava migliaia di abitanti ed era il fulcro amministrativo della tribù dei Cornovii. Il suo declino avvenne lentamente, tra la fine del IV e il V secolo, quando la ritirata delle legioni e l’insicurezza dei confini spinsero le popolazioni a rifugiarsi nelle campagne. Le ville rurali scoperte nel parco di Attingham rappresentano dunque la periferia produttiva di Wroxeter: luoghi di coltivazione, di allevamento e di culto, nei quali la cultura romana si intrecciava con tradizioni indigene di lunga durata.

Archeologia partecipata e tutela

Tecnologia e comunità al servizio della memoria

Il National Trust e l’English Heritage hanno sottolineato come il progetto di Attingham segni una svolta nella gestione del patrimonio: grazie alle indagini magnetometriche è stato possibile coprire vaste aree in tempi brevi, individuando strade romane, recinti agricoli e strutture nascoste senza intaccare gli strati più delicati del terreno.

Il programma proseguirà con nuovi scavi nel luglio prossimo, destinati ad approfondire l’assetto delle due ville, probabilmente dotate di ipocausto, bagni privati e mosaici pavimentali.

Come ha dichiarato l’archeologo Roger White, «queste due settimane hanno dato un contributo significativo alla comprensione di Wroxeter e dei suoi immediati dintorni».

Un paesaggio di lunga durata

Dalla fattoria dell’età del ferro alle residenze romane

Le ricerche hanno inoltre evidenziato la continuità d’uso del territorio: le ville romane sorsero infatti su un terreno già occupato da un insediamento dell’età del ferro, con una grande casa circolare e recinti per il bestiame. Questo passaggio dalla cultura celtica al mondo romano non fu brusco: molti elementi della tradizione indigena sopravvissero, fondendosi con le nuove forme architettoniche e religiose.