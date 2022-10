Durante scavi per la fognatura trovato nel palermitano un qanat che fungeva anche da condizionatore

Il Qanat di Palermo è un’enorme opera di ingegneria idraulica costruita sotto la città, a partire dall’epoca araba. Un labirinto scavato nel terreno e nella roccia, che intercettava l’acqua sotterranea distribuendo il prezioso liquido in città. Questa tecnica, di origine persiana, veniva eseguita da particolari professionisti, chiamati muqanni. Anche i normanni, giunti in Sicilia, utilizzarono queste tecniche per la captazione idrica. Come dicevamo molti qanat venivano utilizzati anche per rinfrescare gli ambienti durante i caldissimi giorni dello scirocco che affliggeva anche allora la città. Grazie ai particolari flussi d’aria, provenienti dall’acquedotto, convogliati opportunamente, si poteva ottenere in essi una temperatura inferiore a quella dell’ambiente esterno.

