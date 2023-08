Durante escursione in Abruzzo si imbattono in una tomba dell’Età del Rame. Resti umani e un boccale infilati in un crepaccio

La Soprintendenza ABAP province di L’Aquila e Teramo ha annunciato “una strepitosa scoperta nella Valle del Sagittario a Castrovalva – Anversa degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila”. “Una sepoltura età del rame è stata rinvenuta in un crepaccio – dice la Soprintendenza abruzzese – Il gruppo speleologico di Bologna nei giorni scorsi ha rinvenuto a Castrovalva (Anversa degli Abruzzi, AQ) una sepoltura in un crepaccio probabilmente riferibile agli inizi dell’età del Rame (IV mill. a.C.) Il recupero e la documentazione sono stati effettuati dal personale tecnico-scientifico della Soprintendenza ABAP -AQ -TE”. “Si tratta di una tra le più antiche testimonianze rinvenute in questa area, se le ipotesi che si tratti di resti riferibili ad un maschio di età avanzata vengano confermate dalle analisi in progetto (C14 e aDNA). Il corredo era costituito da un boccale in ceramica d’impasto. Lo studio dei resti antropologici verrà condotto dal Servizio di Bioarcheologia del Museo delle Civiltà (Roma), nell’ambito di una fruttuosa collaborazione fra i due Istituti in atto dal 2017”.

