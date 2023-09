E dallo scavo in corso sulla via Appia emerge anche un mosaico di 1800 anni fa. Cosa stanno trovando gli archeologi?

Un mosaico a tessere bianche e nere che rappresenta un colombo che si abbevera a un vaso tipo kantharos – una coppa per bere, diffusa soprattutto in ambito greco ed etrusco – è stato trovato in queste ore nel sito della via Appia, in fase di scavo da parte degli archeologi dell’Università di Ferrara. La ricerca riguarda un settore inesplorato e significativo perché costituisce il primo tratto della via, all’esterno delle mura aureliane. Ai lati della strada, come si sa, erano collocate le sepolture. Gli archeologi stanno operando su una di queste strutture sepolcrali, a colombario, in cui erano collocati più defunti.

