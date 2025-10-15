È in arrivo la Venice Fashion Week 2025: eventi, mostre, design sostenibile, ospiti internazionali e atelier aperti. Ecco cosa non perdere e il programma completo

Sette giorni tra palazzi storici, design sostenibile e grandi nomi del fashion internazionale

Dal 20 al 26 ottobre 2025, Venezia torna a essere la cornice scintillante della Venice Fashion Week, la manifestazione che unisce moda, arte, artigianato e sostenibilità. Sette giorni di eventi, talk, mostre e sfilate diffusi tra palazzi storici, atelier e spazi culturali della città lagunare: oltre 60 designer da 12 paesi, 25 location e una visione comune — costruire un futuro del fashion più consapevole e umano.

Dries Van Noten ai Giardini Reali

Un incontro da non perdere con uno dei maestri dello stile contemporaneo

Venerdì 24 ottobre alle 16:30, ai Giardini Reali di San Marco, l’icona belga Dries Van Noten incontrerà il pubblico in dialogo con Sara Sozzani Maino, Adele Re Rebaudengo e Antonio Mancinelli. Un talk che si annuncia tra i più attesi della settimana, centrato su visioni, idee e nuovi orizzonti creativi. «I don’t care about trends, I care about ideas», afferma Van Noten, sintetizzando l’anima più autentica della Venice Fashion Week.

150 anni di Tessitura Bevilacqua

Un anniversario di eccellenza tra storia, tessuti e premi artigianali

Martedì 21 ottobre, il Palazzo Venart Luxury Hotel ospita l’inaugurazione della mostra 150 anni della Tessitura Luigi Bevilacqua, con materiali d’archivio inediti e la presentazione del volume celebrativo. Nella stessa sede, Alessandra De Nitto della Fondazione Cologni consegnerà il premio The Blue Artisan 2025 ad Alberto e Rodolfo Bevilacqua, simbolo della continuità e dell’eccellenza dell’artigianato veneziano.

Moda e arte si fondono

Le Mani Sapienti e il nuovo lusso del saper fare

Mercoledì 22 ottobre, negli spazi di Galeries Bartoux a Dorsoduro, debutta Le Mani Sapienti, evento dedicato ai giovani brand consapevoli. Dieci designer emergenti presenteranno le loro creazioni tra le opere d’arte contemporanea, in un dialogo estetico che ridefinisce il concetto di lusso.

Il progetto, che coinvolge quattro designer venete e sei studenti della Laurea Magistrale in Moda dello IUAV, esplora il tema Quiet Luxury e si apre con il talk Crafting Luxury Brands, curato da Upskill 4.0.

Danzica e la via dell’ambra

Un ponte tra culture nella sfilata-performance internazionale

Sabato 25 ottobre, alle 18 a Palazzo Pisani Santa Marina, la città di Danzica, ospite d’onore della Venice Fashion Week, porterà in scena la sfilata-performance La Via dell’Ambra, a cura di Jola Słoma e Mirek Trymbulak. Un viaggio sensoriale tra moda e arte che racconta la storia e la contemporaneità dell’ambra, simbolo di luce e memoria baltica.

Atelier aperti e mostre diffuse

Dall’artigianato al glamour del Lido, la città intera celebra la creatività

Dal 23 al 26 ottobre, torna l’atteso appuntamento con Atelier Aperti, la manifestazione che invita il pubblico a scoprire le botteghe artigiane e gli studi creativi di Venezia.

Tra gli eventi più suggestivi anche la mostra Venetian Glamour: arte, moda e cinema sul red carpet del Lido di Venezia, a cura di Federico Poletti, con opere di Jacopo Ascari, autore del manifesto ufficiale della manifestazione.

Una settimana di idee, materiali e futuro

Performance, colazioni con i designer, workshop di upcycling, talk e presentazioni di libri sul design sostenibile completano il programma.

Organizzata da Venezia da Vivere, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il supporto di Vela Spa, la Venice Fashion Week si conferma un laboratorio internazionale per una moda che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione.

👉 Il programma completo su venicefashionweek.com