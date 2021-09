E’ morto Nemo, colosso della street art. A lui si deve la grande svolta poetica dei murales

E’ morto Nemo, al mondo Serge Fauri. Era nato nel 1947. Un colosso nella street art. E’ l’artista che trasformò il graffitismo urbano, graffiante e contestatore, in un’attività poetica, citando il modo romantico francese di intendere la realtà, tra Pennac e Peynet.



A Nemo si deve la svolta europea del pensare poetico, nella street art. Se guardiamo le opere di Nemo comprendiamo da dove discende esattamente Banksy, l’artista più acclamato al mondo. Nemo decise di inserire in punti tristi e degradati i suoi uomini e i suoi gatti i suo ombrelli, i misteriosi personaggi funambolici, quanto lo spazzacamino di Mary Poppins, a Belleville e Montreuil. Non solo rabbia, sui muri. Ma apertura a un mondo migliore che può avvenire anche grazie alla svolta della poesia. Al desiderio e alla possibilità di cambiare insieme.



L’annuncio della sua morte è stato dato dai familiari, sui social: “Il creatore di stencil parigino Nemo è morto. Nemo dipinse i suoi stencil monocromi e le sue sagome a Parigi all’inizio del millennio, prima di Internet, e il suo stile ha fortemente ispirato Banksy in molte delle sue opere, anche se questi non gli ha mai reso omaggio”.

Insegnante di matematica, poi informatico per l’Educazione Nazionale, Nemo è famoso per aver dipinto sui muri di Parigi la sagoma nera di un uomo con un impermeabile e un cappello. Troviamo anche nei suoi disegni palloncini, una valigia, un ombrello, una tigre, fiori e farfalle.

Il suo nome si riferisce al cartone animato Little Nemo in Slumberland (1905), di Winsor McCay. Il suo motivo a palloncino rosso evoca il film Ballon rouge di Albert Lamorisse, girato nel quartiere di Belleville .

Scegliendo muri danneggiati, porte chiuse a chiave o finestre murate, Nemo offriva un po’ di poesia ai passanti di Belleville e Ménilmontant, per le strade. Si è spesso associato allo street artist Jérôme Mesnager i cui personaggi bianchi rispondono poi al suo misterioso uomo di colore.