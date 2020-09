E’ morto Philippe Daverio. Il mondo dell’arte in lutto

Il mondo dell’arte è in lutto. A 71 anni è morto, mercoledì 2 settembre 2020,. Il celebre critico, divulgatore, docente, studioso d’arte a tutto tondo era ricoverato all’Istituto Tumori di Milano. La notizia è stata divulgata dalla regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah.

Nato a Mulhouse, in Alsazia il 17 ottbre 1949 da padre italiano e madre alsaziana. Ha studiato economia e commercio alla Bocconi di Milano, ma non ha mai scritto la tesi di laurea.

Nel 1975 aprì la “Galleria Philippe Daverio” a Milano, ove trattava i movimenti di avanguardia di inizio secolo.

TV. Fu inviato di Rai 3 per la trasmissione Art’è nel 1999. Con “Passepartout” (2002-2012) avvenne la consacrazione. Il programma di cultura ebbe un enorme successo.

Daveriò collaborò con numerosissime testate giornalistiche. Ha scritto libri ed è stato docente universitario

E’ stato assessore con delega alla Cultura, al Tempo Libero, all’Educazione e alle Relazioni Internazionali del Comune di Milano

